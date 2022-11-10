下流上車族｜黃嘉雯偷錫林敏驄被撞正　羅毓儀抱狗疾走激動淚崩

台慶劇《下流上車族》昨晚播出一集繼續高潮迭起，黃嘉雯（Carmaney）飾演的日語學校校長Peggy的出現，令車家面臨重大危機！



劇情講到Peggy的控制狂男友，再三誤會她與志明（林敏驄飾）有染，Peggy遂決心斬情絲，兼向志明訴苦，之後志明帶Peggy遊玩散心，其間遭阿力（關曜儁飾）及阿詩（林穎彤飾）撞見，阿詩拍下志明與Peggy相片Send給雯慧（江美儀飾），之後喝醉的Peggy情不自禁向志明送吻，豈料被蔓蔓（羅毓儀飾）撞到正。

志明約Peggy去散心。

Carmaney受訪時透露憑自身經歷代入角色：「現實中都遇過控制欲好強嘅男友，佢成日要我報告行蹤，又會不停打電話Check住，最誇張係我喺屋企佢都唔信我，要Video Call證明我做緊乜嘢。」Carmaney續指演醉酒戲當日驄哥帶了酒給她助她入戲。Carmaney又大爆拍攝期間搞笑事：「每一次拍呢啲Close場面，導演事前都會幫我哋試一次戲先，所以成個氣氛都好輕鬆。」除了Carmaney，昨晚因誤會老竇爆喊的蔓蔓，喊得相當激動到位，獲網民大讚她童顏兼有演技：「臨尾蔓蔓喊得好慘，演得好」、「車總蔓蔓好戲在後頭」、「蔓蔓嗰種傷心，真係好似細路女」、「個震驚眼神好正」、「阿妹抱住隻狗喊住走演得好」。

蔓蔓目擊到呢一幕，即時情緒崩潰，喊到收唔到聲。羅毓儀好好戲！

另一邊廂芊芊（郭柏妍飾）與高榮（丁子朗飾）感情大躍進，發現愛情與麵包一樣重要的芊芊，決定與高榮閃婚抽居屋望上到車，並找來蔓蔓及毓霞（鮑起靜飾）做見證人「秘密」行事。毓霞為免二人將來後悔，暗地通知志明和雯慧，志明趕到現場後一面錯愕，並大感失望哽咽指責芊芊：「最少通知我哋一聲吖，話畀我聽好難咩？你由細到大，我最驚有呢一日（結婚），點知就係今日！」當知道二人是為了抽居屋才秘婚，志明更是心傷：「同你阿媽有咩分別，我對你好失望，唔好再叫我爹哋！」全程爆喊的芊芊則不停道歉。

芊芊爆喊道歉，某啲微表情都幾令人動容。

Rosita事後透露這場戲是其中喊得最厲害場口：「當時大家都相處咗兩個幾月，同驄哥有咗父女情，拍嘅時候回憶番同爸爸（驄哥）嘅畫面，再加上驄哥喺劇入面第一次咁大聲鬧我，令我感到好內疚，嗰刻就忍唔住係咁喊，驄哥真係好帶到我入戲。」提到網友大讚她與丁丁CP感十足，Rosita笑言：「今次係首次同丁丁演情侶，感覺好新鮮，丁丁係一個好好嘅前輩，加上我哋年紀差唔多，佢知道我會遇到啲咩問題，畀咗好多意見我。」Rosita在劇中不時要踩滑板送外賣，她指丁丁原來都識踩滑板，更教了她不少相關貼士。

芊芊同高榮玩秘婚。

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