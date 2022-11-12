周慧敏化身油漆工落手翻新亡母舊居　素顏髹油以慶祝56歲生日

昨日（10/11）是「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）55歲的生日，她就以特別的方式為自己慶祝生日，就是擔任油漆工人翻新亡母舊居。原來一起皆因Vivian母親家中擺放了一棟棟鞋盒，由於看似會掉下來，所以她就決心整理好：「由量度尺寸至安置好，影相編碼，也不是小工程。就這樣牽動了我要把母親家翻新的計劃。」

Vivian斷捨離對相關的物品後，就到五金舖和店員傾談髹油的事，由於對方表示過程容易，於是Vivian就下了決心買工具和顏料開始髹油計劃。隨後她解釋親手翻新的原因：「朋友說為甚麼不請專業人士來做，但我真的很有興趣親自做，因為我看待這個是我一人油大畫的遊戲。記得小時候搬到西營盤，見到媽媽髹油，很羨慕她可以這樣做，我只幫手做小助手和揼木凳仔，因為我才是個小學生。」

周慧敏化身油漆工人，親手翻身亡母舊居。（IG/@vivianchowwaiman）

原本Vivian只是想為部分家具轉顏色上油漆，豈料油下油下，除了天花板之外，所有可以上油漆的地方都已經被刷了一層新油漆，隨後Vivian就連破舊了的餐桌和椅子也修好了，她表示：「因為餐桌是黑色，用黑色marker筆（油性筆）上色就可以了。至於修補有圖案的椅子，真的是一堂勞作課。因為有pattern（圖案），很難找到同樣的布料，我的方法是先縫上黑布打底，然後用筆塗上銀色和白色的點點，再用一排排橫縫的黑線繡出近似的pattern，效果不錯。」修復後的椅子與新的沒有太大的分別，非常厲害！

經過Vivian修補後的椅子，看起來非常嶄新。（IG/@vivianchowwaiman）

最後笑稱自己為「V 記油漆」的Vivian把兩個不當眼的小木櫃都上了油漆後，終於收工，她透露：「能夠把一些有着歷史和感情的物件修補好保留下來，很有意思。最重要的，整個油漆工程對我非常治癒，實在太令我喜樂和滿足了，心情好得很。這張大畫，除了送給天上的媽媽外，也是我送給自己最棒的生日禮物。」又向粉絲派定心丸：「大部份上櫃子、房門、石屎牆的漆油都只是加水，又有去味科技，口罩也不用戴上。唯獨上木牆和門鎖的漆油要加入天拿水，所以口罩和防護罩都要戴上，要好好保護自己。」

一班網民除了為Vivian送上生日祝福，更讚她的素顏靚樣，就算在被人「低炒」，但依然沒有走樣，面部肌肉緊緻飽滿，表示：「你好叻呀！咁大工程搞得咁好！而且身體keep 得好，仲咁係咁靚！」

Vivian素顏仍然美麗。（IG/@vivianchowwaiman）

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