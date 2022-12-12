內地娛樂年度熱搜　黃曉明baby離婚最轟動　楊冪髮線後移多人關注

撰文：陳浩賢
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2022年即將過去，今年內地娛樂圈發生了多單登上熱搜的新聞，而根據01娛樂的全年數據統計，網民最關心的新聞是黃曉明跟Angelababy離婚，黃曉明的相關文章在2022年有近1000萬的瀏覽量，而Angelababy的相關瀏覽量更近1500萬，在10大最高熱搜新聞中佔據了兩席位置，而女星外貌轉變也是網民關注對象，所以楊冪「清朝頭」、內地美女醫生激似邱淑貞，也打入了01娛樂新聞數據庫頭幾位，確是意想不到。

baby回復單身後，重新出發。（微博圖片）
黃曉明跟baby離婚，轟動娛樂圈。（微博圖片）
黃曉明Angelababy宣布離婚　同發文︰感恩過去所有，未來仍是家人Angelababy生日黃曉明曾送200萬林寶堅尼　三手車原由張智霖持有

黃曉明和楊穎(Angelababy)均是內地知名藝人，二人於2015年結婚，當時轟動娛樂圈，可惜二人雖然育有一子小海綿，但在7年的婚姻生活，大多數時間各自開工，聚少離多，二人已多次傳出婚姻亮起紅燈，直至今年1月宣布離婚，分別發文「感恩過去所有，未來仍是家人」，兒子小海綿二人共同撫養。之後網民重搵二人的恩愛史，baby在25歲生日，豪花230萬送贈林寶堅尼作為生日禮物，但原來該車第1手車主是張智霖，黃曉明已經是第3手車主，比起原價368萬等於六折，未知baby會否歸還禮物呢。

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一向是01娛樂新聞常客的楊冪，每逢有新作品面世，她都會登上熱搜，而她的外貌變化，絕對是網民關注的焦點，今年在內地綜藝節目《花兒與少年4》中，楊冪除帽出現髮線後移，被指是「清朝頭」，她的髮型多次打入01娛樂數據庫的熱搜榜單。另一單網民最關注的外貌新聞，是官媒報導重慶醫科大學的醫師周勤教網民如何科學飲水，網民指周勤激似邱淑貞，甚至比起沈月更神似，獲得網民高度關注。

楊冪是內地當紅女星，劇集流量女王。（微博圖片）
楊冪髮線後移，相當吸引眼球。（微博圖片）
楊冪素顏大拋驕人身材震撼視覺　都不及除帽驚現「清朝頭」搶鏡內地美女醫生激似全盛時期邱淑貞　微博萬人認證：比沈月還像她！
楊冪近年專注於綜藝節目。（微博圖片）
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邱淑貞未息影前的樣子。（電視畫面）　
內地美女醫生周勤被指似激似邱淑貞。（微博/@人民網）
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北京冬奧是今年的體育界盛事，而金牌得主谷愛凌，成為內地網民追捧對象，以01娛樂數據庫統計，除了她的得獎新聞，網民對她的私生活特別有興趣，而介紹谷愛凌美國豪宅的報導，也打入了本年度10大新聞，可知網民的口味。

北京冬奧金牌得主谷愛凌，人見人愛。（微博圖片）
谷愛凌在美國的大宅。（微博圖片）
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谷愛凌北京冬奧贏2金1銀獎牌　住萬呎豪宅卻愛在花園爬樹
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