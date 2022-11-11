MIRROR演唱會︱承辦商涉虛報機件重量　舞蹈員鬧爆：愈知愈心寒！

MIRROR今年7月28日，於紅館舉行第4場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會時，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被擊中，事件震驚全球。事發106日，跨部門工作調查小組終於今日（11/11）交代調查結果。當中提及到藝能工程交付康文署之文件涉及虛報重量，並且數字相差非常大，例如涉事LED屏幕真實重量是9,852磅，申報只有3,600磅，相差2.7倍；吊燈支架真實重量是5,141磅，申報1,080磅，相差近5倍；雷射燈756磅，申報200磅，相差3倍多；喇叭組件12,240磅，申報1,600磅，相差7倍左右。而曾經有份在MIRROR演唱會演出的舞蹈員Saiter，就在社交平台爆Seed大鬧演藝行業的制度有問題。

MIRROR演唱會︱藝能工程高層涉欺詐 警方：LED同申報重量差2.7倍

MIRROR紅館演唱會因為於7月28日發生重大事故，及後，MIRROR經理人公司MakerVille宣布取消餘下所有演唱會場次。（資料圖片）

今日（11/11）Saiter在Instagram上載限時動態上載帖文表示：「吊上天嘅機械，每一件都比起實際申報嘅少幾倍，最重嘅音響實際12xxx磅，申報係1xx8磅，申報少左7倍幾，呢一舊嘢就正正係觀眾席頭上，如果一路以來呢個行業都係咁樣做嘢，即係原來睇演唱會嘅代價，都有機會係『死』，所有場館入面嘅人都玩緊俄羅斯輪盤，呢件意外既然發生咗，如果之後都無制度上嘅改變，咁樣即係大家繼續賭命，往後嘅舞台工作者繼續搵命搏，真係越知越心寒。」

Saiter認為事件令人心寒。（IG/@saiter）

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