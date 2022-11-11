MIRROR調查報告「出爐」 鏡粉陳小姐：希望係一個真實報告

阿Mo事件發生了三個月，今日終於有調查報告。

《903 AllStar籃球賽》今日（11/11）於亞洲國際博覽館舉行，亦是MIRROR自紅館演唱會後首次齊人現身。由於場館外未能放置應援物，故未有出現人頭湧湧的情況。

今日亦是MIRROR演唱會調查報告「出爐」，「鏡粉」陳小姐接受《香港01》訪問時表示有看直播，希望外界可以正視問題，往後亦不要再發生同類型事件。對於調查報告結果指裝置重量與申報的有嚴重出入，陳小姐坦言很驚訝：「有差異係預咗，但唔expect咁大差異，呢個係不能接受嘅。」

陳小姐希望報告是真實的。

三個月先有調查報告太遲嗎？陳小姐表示不是行內人不敢評論：「但作為市民，當然想盡快知個結果，希望係一個真實報告，唔係一個懷疑同模棱兩可嘅報告。已經三個月，希望可以根據呢個報告，做出公平嘅裁決。」至於Makerville是否應該出來交代事情，她重伸因不是行內人不方便評論：「但作為負責任嘅公司，希望對觀眾、員工負責任，令到大家安心。」陳小姐續指經過今次事件後，希望大家都不要得過且過：「唔得嘅就唔好勉強，唔好欺騙觀眾，我相信觀眾嘅眼睛係雪亮，寧願講真實說話，有同理心會理解。唔好因為為做而做，令大家安全受威脅。」