MIRROR演唱會︱對熒幕重量涉虛報感詫異：綵排時覺得個台安全

MIRROR今年7月28日，於紅館舉行第4場「MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會時，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被擊中，當中阿Mo頸椎嚴重受傷，事件震驚全球，事發106日，跨部門工作調查小組終於今日（11/11）交代調查結果，而MIRROR成員今晚出席完９０３籃球賽，亦回應調查事件。隊長Lokman表示:「（今日出咗調查報告有冇影響心情？）其實心情沒有大影響嘅，因為我哋嚟到都好忙，熱身呀、換衫呀，其實都唔係睇咗好多嘅資料。」



有冇留意報告入面嘅五個重點?



ＡＫ說：「我剩係知道有超重，數字唔啱呀，知道有拉咗人，都係知道咁多。」

:對報告滿意嗎？

Lokman說：「報告滿唔滿意？我都冇得用滿唔滿意嚟形容，而家仲裁緊，要去到最後先知點嘅一回事，我諗真係要等耐少少，真係水落石出喇先知道。

會唔會而家發覺當時係好危險呢?

ＡＫ說：當然會有呢個感覺，當時我哋表演，我哋會顧我哋表演嘅頂目，而唔知所有嘅機關工程係點樣？發生咗事呢兩個月之後，一直好多人追問事情點樣發生？我哋都等緊呢個報告，去到報告今日出嘅時候，當然我哋做緊嘢，我地有一下係好震驚，個數量係爭咁遠，呢個係我哋今日知道後嘅比較大嘅一個感覺。」



你哋有冇發現之前原來咁多甩漏？



Lokman說：「之前演唱會嘅甩漏，同上面出事意外，完全唔關事，之前前台上發生嘅機關錯誤，唔同，如果你問我係咪一啲未ready好嘅情況下而唔表演，我就唔會嘅，因為由開頭表演，老師都教我哋The Show Must Go On，咁唯一嘅問題，係解缺一啲問題囉，我就唔會嘅，同埋真係有陣時危危乎嘅情況呢，公司同事都會話有咩危險嘅就cut，如果安全起見冇任何效果都冇問題。」

姜濤今晚在籃球受傷，沒有出席之後記者會。（鄺鈺瑩攝）

「其實一直綵排都覺得個台係安全嘅，因為我哋所講嘅甩漏，都係啲機關未上返嚟，或者機關timing未啱，而唔係舞台安全問題，可能係個枱邊型唔對喎，我哋有表演上疑問，而唔係個安全問題。」

除了姜濤之外，１１位成員都出席９０３籃球賽後的記者會，回應調查報告事件。（胡凱欣攝）

「我哋每日嘅Call time 返去都唔同，我哋返去可能係講前一晚嘅騷有咩甩漏就focus嗰part,所以我哋返去之前，佢哋可能處理個台、屏幕嘅問題，呢啲我哋都見唔到嘅。

(你哋去到綵排有冇見到問題?)我哋好少望去上面，我哋專注喺舞台，都係對下啲台位嗰啲，同埋要望下Band leader、花姐，望下其他成員點樣，嗰陣時冇留意太多，留意自己表演範圍嘅嘢，（今日有冇時間同Ｄａｎｃｅｒ聯絡？）今日冇時間呀，收到嘅時候，我哋化緊妝，然後馬上過嚟。（因為覺得成個演唱會過程好趕？）其實時呢樣喺香港都好緊張，所以我哋成日都會如果嗰騷多一兩日準備就好喇，包括我哋《全民造星》嗰陣都係希望多一日畀我排練就好喇，所以呢個都可以我哋香港人精神嚟嘅，所有問題盡量解決啦，（你哋正式綵排喺幾時?）大約開騷前兩三日，其實按以前做騷，Ｄａｎｃｅｒ踩台嘅時間都係差不多，ｗｉｔｈｉｎ喺兩三日左右，要視乎嗰個騷有幾多機關，個騷有幾大型啦，做郭富城嘅演唱會可能多機關，可能試嘅時間會多啲，咁真係要睇每一個騷嘅監製可以安排幾多日，呢個都係演唱會監製負責嘅嘢，而唔係我哋可以控制，我哋可以控制到嘅，每一次排練去專心練，我哋都係ｆｏｃｕｓ喺台上面，就算我哋提出嘅，都可能係枱面升降，機關上嘅問題，我哋每次返去都ｆｏｃｕｓ地面上嘅問題，睇清楚的窿、升降枱。（Ａｎｓｏｎ Ｌｏ你最快開騷，會唔會特別注意個台？）當然會啦，無論係表演單位啦，Ｄａｎｃｅｒ朋友，所有嘢都會溝通得再充足啲，（而家啲Ｄａｎｃｅｒ都話冇買保險？）Ｄａｎｃｅｒ啲保險，就要睇之後嘅報告會再清楚，因為其實好多問題，我哋都未知道，（咁你哋知唔知Dａｎｃｅｒ嘅負青人係Ｒｏｃｋ ｓｉｒ ？）以我所知應該係，（會唔會以後叫公司幫ｄａｎｃｅｒ買足保險？有咩說話同阿Ｍｏ講?）可能以前有一半人都係Ｆｒｅｅｌａｎｃｅ ｄａｎｃｅｒ，我哋以前自身都會留意呢啲嘢，咁我相信呢個意外發生後，嚟緊嘅騷無論係所有表演者，ｂａｎｄ又好，藝人呀，ｄａｎｃｅｒ、所有都會注重呢個問題嘅，（你會唔會覺得你哋嘅ｄａｎｃｅｒ好無保障？）好無保障?我覺得公司喺呢件事上都好保護我哋，保護我哋咁多位表演者啦，今日呢個報告出咗，畀公眾了解咗呢件事係好嘅，而家我哋最關注都係幾位Ｄａｎｃｅｒ嘅情況，同埋每一個條款，對表演者嘅保護條款都唔同，一定會有啲國家多啲，一啲國家少啲，相信香港現階段都唔係最成熟嘅，咁希望呢次意外發生後，大家會關注呢件事，令到在場嘅表演者，都有更好嘅保障。」