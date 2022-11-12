MIRROR演唱會｜Anson Lo聞舞蹈員冇買保險　雙眼通紅轉身拭淚

MIRROR紅館演唱會因為於7月28日發生重大事故，及後，MIRROR經理人公司MakerVille宣布取消餘下所有演唱會場次。（資料圖片）

今年7月28日MIRROR紅館第4場演唱會，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被擊中，事件震驚全球。事發106日，跨部門工作調查小組終於11月11日交代調查結果，MIRROR同日晚上回應調查報告時，與傷者阿Mo李啟言情同兄弟的Anson Lo盧瀚霆接受訪問時更忍不住低頭偷偷飲泣。

MIRROR演唱會意外至今三個月，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在留醫。（IG：@momo.lky）

MIRROR全員出席903籃球賽，中途姜濤受傷離場，其餘11位成員在記者會上回應演唱會調查報告。（胡凱欣攝）

報告透露藝能虛報裝置重量，同實際相差甚遠，如其中8組喇叭實際重量為12240磅，申報只有1600磅，相差達7.7倍。MIRROR成員中有好幾位都是舞蹈員出身，同日晚上出席活動時回應調查報告時，坦言聽到報告一些虛報數字，都感到震驚，原來數量差咁遠。Anson Lo盧瀚霆本周日將與鄭欣宜開騷，他說：「會留意安全問題，會與表演單位及舞蹈員有更好的溝通。會Check得再足啲！」

MIRROR接受訪問期間，Anson Lo心情極之低落。（胡凱欣攝）

+ 2

Anson Lo與傷者阿Mo李啟言情同兄弟，訪問期間一直低頭相當黯然，問到是否有說話同阿Mo講？Anson Lo頭垂得更低，可能不想讓大家見到他落淚，背向鏡頭，Jeremy在旁輕拍他。Tiger（邱傲然）、Edan（呂爵安）、Alton（王智德）等用身軀擋住他，免被傳媒拍到。再擰轉身時，只見他眼晴有點紅，訪問完結後，Anson Lo一直呆在當場，令人心酸。

點擊看受訪時ANSON LO偷泣照：