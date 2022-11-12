下流上車族大結局丨7分鐘喊戲一Take過　導演突嗌Cut林敏驄爆粗

贏盡口碑到的無綫（TVB）台慶劇《下流上車族》昨晚（11/11）播映大結局，車志明（林敏驄飾）一家在毓霞（鮑起靜飾）幫忙出首期下成功再上車，大團圓結局，但焦點卻落在車志明和雯慧（江美儀飾）互相傾訴的一場戲，兩夫妻終打開心扉跟對方道歉，最後冰釋前嫌，相擁落淚，睇到人眼濕濕。

一向鬼馬的林敏驄在大結局播出後，於Facebook上載拍攝幕後花絮，原來這場「7分鐘一鏡到底版」最精彩部份在最後幾秒，當林敏聰和江美儀仍未收拾情緒，導演突然嗌「cut」，林敏驄即忍不住爆粗說：「X你老味，咁X大膽嗌Cut！」美儀一邊抹鼻涕一邊說：「你夠膽嗌Cut，我哋都未喊完，你個X街。」林敏驄轉身走時，繼續粗口橫飛，而片段就不停「嘟嘟嘟」。

江美儀和林敏驄仍未收拾情緒，導演突然嗌：「Cut！」（facebook@lamanchung）

林敏驄連環爆粗，轉身就走。（facebook@lamanchung）

車氏一家。（網上圖片）

結局都係happy ending。（網上圖片）

有網民大讚二人演技超班：「7分鐘嘅戲充滿感情對話，雙方都有互動交流，一Take過，兩位大師級演員教材式示範何謂演戲，淨係呢幕都值得頒個視帝視后俾佢地兩個啦。」林敏驄親回說：「禾同美儀姐得閒到食完日本野先去拍，1 take收工，1:1, 鮑姐又卯仇報... 。」

江美儀對視后隨緣

江美儀回覆《香港01》時透露拍攝前一日已傾好劇本，所以拍攝當日不需要花太多時間準備，他說：「拍攝之前驄哥重請我同導演監製去食日本菜，一邊飲酒一邊傾偈食飯。有時心情愈放鬆愈容易投入角色。」對於林敏驄向導演爆粗，江美儀笑說：「哈哈哈哈，我哋同導演玩啫。」對於她和林敏驄成「民選視帝視后」，問到攞最佳女主角有沒有信心？她說：「一切隨緣。而家有咁好成績，咁好口碑，仲贏咗一班團結嘅團隊，我已經好感恩㗎啦！（想唔想開續集？）呢個要等公司安排，我工作開就開心㗎啦。」

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