細細粒陳嘉佳身形肥胖成戀愛阻礙　想參加相睇節目：真的沒市場嗎

陳嘉佳（細細粒）近年成功開拓內地市場，轉型做吃播KOL的她大受網民歡迎，在抖音更坐擁超過123萬粉絲，人氣強勁！不過事業成功的背後，細細粒亦坦言希望可以找到另一半，更自爆想參加相睇節目：「我跟我公司講了，他說今年會安排，我也想去啊，我也想了解一下，真的那麼沒市場嗎？真的是因為胖有那麼的沒市場嗎？如果真的有相親節目接受兩百斤（約221磅）的女生去參加的話，我想去，我還真的想看一看，每一個男生，對胖的女生看法想法是怎麼樣。」



陳嘉佳（細細粒）自爆想參加相睇節目。（影片截圖）

細細粒認為現今的事業型女性通常會將時間放在工作上，之後才會規劃人生大事，而她也不例外，長期單身的她更曾一度被媽媽質疑性取向：「我媽曾經有一度懷疑我是lesbian（女同性戀），因為她說怎麼沒有看你交（往）過男生？然後我說我真的不是，只是我真的太胖了，在一個人跟一個人不了解對方的時候，你第一眼看的就是外表，那是正常的。我說我的外表已經令80%的男生不想再下一步去了解我的內心。」

細細粒直言人與人之間相處，難免首先關注的是外表，第一眼未必可以了解到對方的內心或性格。（影片截圖）

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雖然細細粒直言自己的身形難免令男士們卻步，但她並未曾想過因此而減肥，她笑言自己的愛好就是吃：「如果連這一方面你都跟我說我不OK的話，我想問我除了愛情以外，那我的工作，我的所有的人生、生活的態度、動力在哪裏？」現年37歲的細細粒坦言戀愛經驗不多，但現時的她亦渴望踏入人生新階段：「有機會結婚的話，我肯定會結，不是說人生有很多階段嗎？我覺得我人生的單身階段走得太久了，有機會能走到人生第二個階段是有家庭的，誰不想？我肯定要的。」不少網民都紛紛留言鼓勵細細粒：「真心覺得你很漂亮很可愛」、「你很優秀，不用急」、「五官很美，絕對是潛力股」！

好得意！（影片截圖）