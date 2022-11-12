TVB台慶丨李偉健開幾晚通宵畫漫畫牆　不計酬勞：多謝公司畀機會

為慶祝TVB 55周年台慶，今年特地製作一幅「TVB經典人物漫畫牆」，當中雲集多位陪伴大家成長的經典角色及人物，包括《歡樂今宵》四朵金花、《大時代》丁蟹、《獎門人》奬老、《白色強人》唐明醫生、《怒火街頭》Law霸、《食平D》肥媽等，勾起大家好多集體回憶。原來這些得意的Q版漫畫是由 《愛．回家之開心速遞》「Terry」李偉健策劃，再聯同美術部同事操刀，馬國明、陳山聰等都在代表自己的角色漫畫前影相「打卡」。

李偉健上《東張西望》訪問都講到眉飛色舞。（東張+截圖）

李偉健同幕後團隊一齊相議。（東張+截圖）

李偉健接受《 香港01》訪問表示是機緣巧合下速成今次合作，他解釋：「之前我同KC、鄭世豪、送水輝上咗個綜藝節目《搭得快好世界》，大小姐林淑敏知我以前係畫漫畫出身，提議不如攞啲白色T恤畫一隊出場T，就係咁畫咗幾件T恤比大家著出場上節目。製作組見我識畫畫，就諗啲嘢一齊合作，咁啱有個55周年經典角色人物，我就用我嘅Q版漫畫變晒佢哋嘅經典人物，跟住就成事。」

由於要同時兼顧拍劇，李偉健直認能夠抽出的時間不多，自己要花幾晚通宵才能完成今次創作，並將功勞歸功於TVB美術組的同事，他說：「我主要係手繪一啲人物起稿，修正人像同電腦製作及好多場景設計都有公司美術部畫畫高手幫助！我都選擇咗一啲我鍾意嘅經典人物角色，另外大部份就由公司選出。」他指謝賢、「丁蟹」鄭少秋和「丁力」呂良偉的特徵較明顯，所以最易畫；反而「方展博」劉青雲表情太多，擔心自己畫得猥瑣。

十幾年前已畫兒童漫畫的李偉健，被指是被演藝事業耽誤的漫畫家，他笑言自己曾是人氣漫畫家，他說：「我本身以前就係一個漫畫家，不過紙媒行業式微我就冇得做啦！基本上九成行家都已經轉行！」

唔知有冇騷錢

問到今次為TVB畫「漫畫牆」有沒有收取酬勞？李偉健表示沒有計較，他笑說：「當我想做呢件事嘅時候冇諗酬勞，反而係多謝公司畀咗呢個機會我。（會否計騷錢？）唔清楚啦咁就😂。」

【點擊睇更多Terry李偉健漫畫作品】