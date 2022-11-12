張學友唱《愛是永恆》當眾下跪胡楓感動喊：我好耐冇跪過人

胡楓（修哥）今午（12日）假紅館舉行《修哥90迎金秋無限楓騷演唱會》，圈中有不少好友均現身支持。而修哥亦非常有心思，特別設計了一連串演唱圈中契仔契女的歌曲，包括黎明《那有一天不想你》、劉美君《一雙舊皮鞋》、林憶蓮《還有》、張學友《愛是永恆》。

修哥開騷！（葉志明攝）

當修哥唱《愛是永恆》時，張學友就從升降台出現，當下掀起高潮，全場觀眾一起歡呼，最後二人一起合唱，當下修哥非常之感動，更當場流下男兒淚，最後二人擁抱，場面相當溫馨，而張學友更當場向修哥跪下，向對方答謝，他表示：「如果我有一日90歲喺度唱，我就心滿意足。係俾一個希望我哋後輩。我好耐冇跪過人，除咗我老婆之外。」引起全場大笑。

張學友現身掀起高潮。（葉志明攝）

張學友唱《愛是永恆》時，修哥感動到喊。（葉志明攝）

張學友向修哥下跪。（葉志明攝）

而演唱會另一高潮就是張家輝再次出場，修哥表示張家輝想唱《情已逝》這首歌，於是叫他同張學友一起唱，在沒有彩排情況下，三人一起演唱《情已逝》，帶給觀眾好多驚喜。

張家輝再現身唱《情已逝》。（葉志明攝）

另外，薛家燕、組合草猛的蔡一智、蔡一傑現身同修哥一起合唱，家燕姐身穿紅色套裝現身，帶同她的學生一起唱跳歌曲《Stand Up》、草猛則演唱《永遠愛着你》，兩兄弟最後向修哥送吻，相當有愛。而修哥的兩名孫女與四位曾孫亦有上台演唱，演唱一首《Fly Me To The Moon》，令修哥相當開心。

家燕姐身穿紅色套裝現身。（葉志明攝）