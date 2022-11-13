Patrick Sir暫別《東張西望》 離家一日好掛住老婆同餅印囝囝

人稱Patrick Sir的林溥來向來瓣數多多，除開設補習社之外，還有做主持和拍劇集。六年前《東張西望》大改革，Patrick Sir已是固定主播之一，他昨日突然在Instagram分享一張照片，並留言說：「如果我離開《東張西望》，你哋會唔會好掛住我？」

不少網民都估計Patrick Sir 要離開《東張》有新發展，並祝福他越做越好：「天下無不散之筵席，既然有其他更好嘅工作，就唔好停留喺同一個位置太耐」、「😂😢會，去到新節目裡馬上記得通知我們，睇住你越做越好、繼續努力呀支持你的」等。

Patrick Sir透露有新動向。（IG@patrick_sir_on_air）

暗示離開《東張西望》？（IG@patrick_sir_on_air）

Patrick Sir回覆《香港01》解開「離開」疑團說：「多謝關心😊 係呀，我會短暫離開《東張西望》啫，一切順利的話，大概一、兩個月。有啲心水清嘅觀眾見我一個星期都冇出現，喺Facebook/IG私訊我，問我去咗邊，所以我咪出post問大家會唔會掛住我囉。」

Patrick Sir做《東張》主播已有6年時間。（IG@patrick_sir_on_air）

離開屋企一日已好掛住囝囝要視像。（IG@patrick_sir_on_air）

已身在內地的Patrick Sir 表示暫時未可以透露工作詳情，但已好掛住太太和囝囝，今早在IG story上載與囝囝視像的相片，他說：「隔離中。走咗一日已經非常掛住老婆同BB仔喇，不過好彩Kimmy每次同Preemo食飯嘅時候都同我FaceTime一齊食，解我單思之苦😂。亦好在爺爺嫲嫲，喺我唔喺度期間，會搬過去我哋度住，所以我放心好多。」

Patirck Sir與囝囝Preemo真係餅印一樣，點擊睇更多得意相：