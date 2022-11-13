Anson Lo重踏舞台狀態大勇　被欣宜追問「老婆」喺邊個

盧瀚霆(Anson Lo) 與鄭欣宜( Joyce )聯手演出嘅《拉闊音樂會神の拉闊》今晚（13日）在亞博舉行，除Anson Lo父母、導演彭秀慧、許廷鏗外，MIRROR成員Edan（呂爵安）與Jeremy (李駿傑）在開場後低調現身觀眾席。

Anson Lo唱《Ignited》時，興奮走到台邊，期間更大叫「Edan Baby 」。（梁碧玲攝）

Anson Lo 與欣宜以軍服造型登場，霸氣十足，一首《Glitterfalls》及《一所懸命》，加上自摸動作 ，瞬即炒熱全場氣氛，Joyce 表示雖然騷一改再改，但好處是大家可以聽到她的新歌《恐懼蠶食心靈》。

Joyce 曾表示面對Anson Lo壓力甚大，但呢晚二人跳唱多首舞曲時，表現如同跳唱歌手。（梁碧玲攝）

欣宜唱《我哋》時，全場觀眾舉起手機燈，場面壯觀，其後到Anson Lo 首次唱新歌時《永順街39號》時，唱至尾聲時一時哽咽。近三個多月未有在台上演出，Anson Lo 連番表示十分掛住神徒，並唱出「Oh now I missing you 」及《不可愛教主》。

欣宜唱《我哋》時，全場觀眾舉起手機燈，場面壯觀 (梁碧玲攝）

向來以唱慢歌為主嘅Joyce ，特意挑選了多首經典舞曲，唱《Barbie Girl》時以照閃造型登場，而Anson Lo則身穿桃紅色毛毛外套，內配白色開胸西裝，二人打扮猶如Barbie 與Ken 。Anson Lo其後唱《SexyBack》時，除頻頻自摸，唱至尾聲時，更躺平在地上扭動，引得全場神徒瘋狂尖叫。欣宜向來以「老公」稱Anson Lo ， 今晚在台上她問對方為何不稱她為「老婆」，Anson Lo笑笑口表示「人只有一個老婆，但到底係邊個，咁就要自己諗啦。」音樂會尾場，二人在嗚謝台前幕後時，Anson Lo指今次的舞蹈老師為「Dee Sir」，而非出道至今一直合作的Rock Sir 。