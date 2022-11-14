Anson Lo完騷後胃抽筋要人扶離場　凌晨發文向大家報平安解憂心

昨日（13日）MIRROR成員Anson Lo與鄭欣宜於亞博舉行《拉闊音樂會神の拉闊》音樂會， Anson Lo是MIRROR復工後首個開騷的成員，他在演唱會上亦落力演出。但在演唱會完結後，Anson Lo因為身體不適，所以身體一軟需要由兩名聖約翰救傷隊人員攙扶離場，之後亦無法出席騷後的訪問環節。其後經理人花姐亦證實被抬落台的人為Anson Lo：「啱啱Lo表演完之後落台胃抽筋，痛得好辛苦，需要first aid 嘅幫手抬佢入房，本來佢都好想出嚟（訪問），但因為唞咗好耐都頂唔順，所以我決定送佢返屋企先。再睇佢聽日情況係點。」

Anson Lo 全身乏力 (網上圖片)

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大約凌晨一時，Anson Lo在社交平台發文向大家報平安：「表演中段胃抽筋，辛苦工作人員在表演完成後在後台照顧我，大家不用擔心我我會好好休息的。」因為Anson Lo不適的事件傳出後，「神徙」們都十分擔心Anson Lo的情況，欣宜在訪問時亦有透露Anson Lo全日只吃了「一啖飯」，加上音樂會上體力嚴重透支，才會令Anson Lo出現不適。

Anson Lo凌晨報平安 (ig@ansonlht)

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