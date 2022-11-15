溫碧霞宣布自家品牌服裝及紅酒面世　紅晚裝艷麗亮眼出場

溫碧霞(Irene) 最近創立的自家品牌 「IRENENA」陸續公布旗下產品，包括：服裝及紅酒，日前就在百年歷史的上海外灘，黃埔江美景前，假上海外灘的六星級酒店舉行相當盛大發布會，貴為品牌主理人的Irene當然是穿上自家服裝品牌的出品，一襲鮮紅晚裝艷麗亮眼出場，以老闆身份正式宣布「IRENENA」服裝及紅酒品牌隆重面世，吸引了近百大陸媒體到場採訪，場面相當熱鬧。

溫碧霞以老闆身份正式宣布「IRENENA」服裝及紅酒品牌隆重面世。

Irene聚集演員、品牌主理人兼且是家中的賢妻良母三重身份，將自己的時尚穿搭理念和生活品味融入在時代女性之餘，又持家有道將家庭打理得井井有條，完全是女性中成就與美麗的表率。她開心表示：「一直憧憬擁有屬於自己的時裝品牌，終於如願了，心情確是很興奮及感動。」她並透露「IRENENA」服裝品牌會有不同路線迎合不同需求及年齡的顧客，便服、運動服及晚裝皆有。

Irene表示家人十分支持好。

Irene如此成功，事業與家庭如何平衡？她溫柔地笑笑說：「安排好家庭，再安排事業。家庭安排得好，就可以很安心及專心做自己想做的事；最重要我安心時，家人也對我放心，我是非常感謝一直得到老公(Kenny)及囝囝(Xavier)支持，永遠都給我很大自由。」