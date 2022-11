Tyson Yoshi爆叱咤記招不獲邀請　超委屈：佢哋話因為我冇廣東歌

歌手Tyson Yoshi(程浚彥)人氣不俗,擁有大批粉絲,而一向錫粉絲的他不時於過萬人的Telegram群組與粉絲互動。早前Tyson Yoshi自爆出席公開活動遭公關阿姐抹黑不接受記者訪問,於群組大呻委屈。

Tyson Yoshi早前被抹黑扮大牌。

上周四(10日)商台於昂坪舉辦《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會,邀請各大歌手出席,卻不見Tyson Yoshi蹤影。近日商台開放本年度叱吒我最喜愛男女歌手及組合投選,Tyson Yoshi今年推出三首歌曲,分別為《I Don't Smoke & I Don't Drink》、《If I Die Tonight》、《Self-Made (Something Pt.2)》,Tyson Yoshi雖入選我最喜愛男歌手,但投票頁面上卻不見其靚仔樣,只是大會官方的貨車頭頭像。

Tyson Yoshi在商台的投選頁面上沒有頭像。(Telegram圖片)

有Tyson Yoshi粉絲投票時發現異樣,截圖擺上群組詢問何事,Tyson回覆道:「Don't think they like me that much haha(唔覺得佢哋好鍾意我哈哈)。」有粉絲問Tyson是否沒有交相,Tyson回答:「完全冇人搵我,我連360記招都唔知。」又續稱:「冇課金。」

Tyson Yoshi於Instagram自嘲。(Tyson Yoshi IG)

不久後Tyson透露因被指沒有廣東歌而不獲邀請:「They said coz I don't have any 廣東歌 so won't get invited this year。I don't smoke & I don't drink 係外語(歌)。但係我最喜愛(男歌手)又有得投。」

Tyson Yoshi《I Don't Smoke & I Don't Drink》MV由他親自執導。(IG圖片)

及後Tyson收到大會回覆稱,今年之所以入選「我最喜愛男歌手」是因為去年推出的大熱歌《That Guy》:「佢哋回覆咗啦,因為冇廣東歌。我最喜愛(男歌手)有得投,係因為上年派that guy嘅時候,嗰一期係計入今年。」Tyson無奈表示不太明白規則,但不打算再追究:「Don't really get it but Move onnnn」。

點擊睇對話內容:

+ 1

粉絲紛紛為Tyson抱不平,指叱咤未有尊重歌手,連頭像都懶得上載;又指《I Don't Smoke & I Don't Drink》夾雜英文和廣東話歌詞,粉絲投訴叱咤選歌準則模糊,另外Tyson Yoshi今年1月曾亮相衛詩雅的YouTube頻道,期間提到叱咤頒獎禮好悶,粉絲質疑今年大會因而針對Tyson。

Tyson Yoshi曾於衛詩雅YouTube頻道呻叱咤好悶。(YouTube截圖)

Tyson Yoshi更於Instagram上載改圖,自嘲是「貨車頭 YOSHI」,連張敬軒都留言指似柯柏文:「Optimus Prime!!!!!!!😍😍😍 #Keekeekungkungkaakaa」Tyson回覆指自己要大變身:「Autobots transform and roll out!」又網友笑指他應改名為「駄身Yoshi」。而商台投選頁面已上載了Tyson Yoshi的頭像。

點擊睇Tyson Yoshi帖文: