51歲顏仟汶演《一舞傾城》做媽媽生　移居內地兩年：唔通關零收入

顏仟汶移居內地兩年，由於香港沒有物業，所以回港工作的話要租住酒店，十分重本。

由王晶擔任監製嘅無綫新劇《一舞傾城》日前釋出首支預告片，由於故事描寫80年代香港夜總會的人生百態，故被稱為港版《華燈初上》。預告中，除姚子羚、楊明、蔡潔、陳法蓉、鄺潔楹等人之外，亦有近年長駐內地嘅顏仟汶。

《家族榮耀》因在內地拍攝，顏仟汶順理成章客串一角。

顏仟汶接受《香港01》訪問時，透露已移居東莞兩年多，她說：「因為一直唔通關，真係零工作、零收入。而家係ok，住嘅地方大、壓力又少啲，同埋有得登台都可以隨時動身。」顏仟汶話自己十分「宅」，加上有貓貓陪著自己，所以移居到內地之後，並沒有感到不習慣，唯一掛心是在香港的爸爸。「暑期時見到啲朋友去遊船河會心癢癢，雖然我返香港係方便，但返內地要隔離，同埋我返香港皮費好重，因為冇地方住，要租酒店。」全面撤出香港，顏仟汶表示全因生活迫人，所以根本冇得揀，並謂「最緊要能屈能伸，但我相信總有一日會返香港」。

《一舞傾城》被指為港版《華燈初上》。

顏仟汶表示，由於《一舞傾城》於內地拍攝所以她才能夠與，她透露自己在劇中是最有經驗的「媽媽生」，拍攝時全程需要穿旗袍及配戴假髮。「套劇咁多女仔，開頭都會擔心，但今次合作真係好愉快，仲識咗一兩個可以交心嘅朋友。」顏仟汶的「主子」拍攝期間因貓疫而需要特別照顧，故她每次開工都會帶埋「主子」，而同劇的一位花旦每次都會幫忙照顧，令她十分感動。顏仟汶近年雖然以登台為主，但她認為自己是藝員訓練班出身，所以工作一定以拍劇為先。「我真係好鍾意做演員，無論戲份多少，自己都enjoy。《一》慶功宴時，導演鍾少雄同我講『套劇有幾多女仔都好，你一出場真係好搶』我係好開心，雖然未知播出後反應，但已經好安慰。」