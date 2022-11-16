傳黃嘉雯眼紅宋宛穎得公司力捧　台慶排舞爆意見不合當眾嘈交？

港姐一向多是非及不和的傳聞，繼早前今屆的港姐鬧不和後，又傳有前港姐鬧出不和事件，今次主角是2019年港姐冠軍黃嘉雯及上屆港姐冠軍宋宛穎。有報道指她們二人為今個星期六舉辦的台慶進行排舞時發生爭吵，所以之後二人就零交流，互不瞅睬。

2019年港姐冠軍黃嘉雯 （陳順禎攝）

2021年港姐冠軍Sabrina宋宛穎（IG：@sabrinaxmendes）

黃嘉雯被爆因為見到宋宛穎得到公司力捧，今年的台慶更是司儀之一，加上早前未卸任已經可以得到不少的拍攝機會，又可以北上拍真人騷，令到早兩屆當選港姐的黃嘉雯不服，黃嘉雯最近才憑《下流上車族》中的校長一角彈出，成功彈起後立即與宋宛穎起衝突。早前二人為台慶排舞時更被爆因意見不合而當面吵架，之後二人更零交流，令到氣氛變僵。

宋宛穎得到公司力捧。（梁碧玲攝）

有指黃嘉雯比宋宛穎早兩屆當選港姐，一直以來星運平平，未算有很大的突破，但是仍屬新人的宋宛穎就得到不少機會，火速有機會做台慶司儀，加上「金牌司儀」鄭裕玲約滿後離開TVB，傳TVB欲把宋宛穎打造成為司儀接班人。黃嘉雯眼見公司厚此薄彼，心裏不是味兒，但原來二人不和已經不是兩三天的事情，傳早於5月的時侯，她們一同出席友人生日會，當時已經有心病的二人，整晚像陌生人一樣互不理睬對方。同場出席還有2018年港姐冠軍陳曉華，陳曉華見到二人話不投機，就直接走到宋宛穎一起合照冷落黃嘉雯，令到二人之間的矛盾更深。

黃嘉雯最近才憑《下流上車族》中的校長一角彈出。（IG：carmaneysantiago）

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