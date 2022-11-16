26歲日本前Johnny靚仔大爆被老細性侵 口交手淫陪瞓禁室培慾？

日本尊尼事務所已故的創辦人Johnny喜多川，2019年逝世，旗下培育出SMAP、ARASHI多隊大熱男子組合。不過近年尊尼事務所不斷有藝人宣布休息、退出公司，而從幕前轉到幕後的瀧澤秀明宣布卸下副社長一職，另外新生代男團「King & Prince」明年有三人退團，隨後又爆出這與掌權的社長藤島茱莉景子的「冷血支配」有關，可謂風波頻起。

Johnny喜多川，出身於1931年10月23日，2019年7月9日因解離性腦動脈瘤破裂導致的蛛網膜下腔出血而病逝，終年87歲。（資料圖片）

近日前尊尼仔岡本Kauan亮相爆料議員東谷義和的頻道做直播，自爆曾遭已故尊尼事務所創辦人Johnny喜多川性侵，遭撫摸其大腿及手淫。現年26歲的岡本Kauan 2012年加入Johnny事務所，2017年退出事務所。他提到當年15歲時被迫讓Johnny喜多川幫他口交，Johnny喜多川更強迫他完成整個過程才可離去，否則要繼續「陪瞓」，而岡本Kauan緊張到幾乎哭出來，又指有影片作證據。

岡本Kauan（左）爆料曾遭Johnny喜多川性侵。（YouTube圖片）

此外，岡本Kauan自爆曾「陪瞓」，Johnny喜多川會對藝人家長謊稱他們今晚要瞓酒店，實際上是帶回家，首先在梳化上給他按摩，睡覺時便會直接上同一張床，從撫摸性器官開始侵犯。

岡本Kauan。（IG@kauan_antime_）

岡本Kauan又透露「King & Prince」 成員平野紫耀也是受害人，故很理解他退團原因。對於Johnny喜多川令人髮指的行為，事務所幾乎所有人已習以為常，甚至當做笑話看待，當知道誰被叫去時會有人說：「終於到你了，加油啊。」

平野紫耀。（網上圖片）

另外，Johnny喜多川又被爆出，家中有兩間專用「炮房」，Johnny’s Junior藝人之間會稱呼為「松本潤部屋」及「佐藤勝利部屋」；另外又有兩張床，一張自己瞓，另一張則留給專寵的藝人；而Johnny喜多川被指直至對方射精前都不會停止口交，倘若對方未能射精，Johnny喜多川便會不放口，直接入睡。

岡本Kauan又爆出，除了Johnny喜多川會對藝人出手外，日本天團「東京小子」TOKIO前成員山口達也，以及另一位Johnny成員都會性侵同事。

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