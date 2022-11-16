黃嘉雯傳眼紅宋宛穎上位快 親回台慶排舞吵大鑊：百人在場做證

2019年港姐冠軍黃嘉雯最近憑《下流上車族》中的校長一角彈出，人氣升即惹來是非，有報道指她與上屆港姐冠軍宋宛穎鬧不和！據幕後人員爆料，指日前二人為台慶排舞時因意見不合而當面吵架，之後零交流，令現場氣氛變僵。

有指黃嘉雯眼紅宋宛穎上位速度快，未卸任已經有不少拍攝機會，今年更是台慶司儀之一，加上「金牌司儀」鄭裕玲約滿後離開TVB，傳TVB欲把宋宛穎打造成為司儀接班人，有望成為鄭裕玲接班人。反而身為師姐的黃嘉雯一直星運平平，有傳早於5月的時侯，她們一同出席友人生日會，整晚像陌生人一樣互不理睬，同場的2018年港姐冠軍陳曉華即攬實宋宛穎合照，化解尷尬場面。

黃嘉雯被指眼紅宋宛穎上位速度快。（ig@carmaneysantiago）

宋宛穎出身選美世家，媽媽文寶雪為1990年度澳門小姐亞軍。(宋宛穎IG)

當日宋宛穎攬實陳曉華一齊影相，黃嘉雯坐喺鄭紹康身旁。

黃嘉雯回覆《香港01》時承認與宋宛穎不太熟絡，但否認不和。她說：「當然冇啲咁嘅事啦，我聽到都覺得好不解，當晚接近成百人在場都可以做證，邊有嘈過交？大家都想做好台慶呢個Show，好努力綵排拍攝，成個氣氛都好融洽。」有傳在朋友飯局上互不理睬？黃嘉雯繼續否認：「吓？！絕對冇咁既事，只係之前冇合作機會唔太熟悉，但當晚我哋仲一齊討論買咩生日蛋糕送俾壽星朋友。」可覺得人紅是非多？她說：「冇理太多呀，做好自己本分同工作就足夠。」

宋宛穎亦否認謂：「冇喔，完全沒有這樣的事😅我哋前晚大家都認真練習舞蹈拍攝到深夜，大家為台慶都專心工作。」而當日有份排舞的林穎彤則謂：「我同《下流上車族》一team，但冇見到任何事發生。」

黃嘉雯在《下流上車族》飾演日語學校校長Peggy，令車志明（林敏驄飾）思想出軌，險釀成婚變。被指是「小三校長」的黃嘉雯成功出位，問到工作量可有增加？她說：「最近都係忙台慶、《下流》劇宣傳、《流行都市》同埋J2既節目，所以都好忙碌，但充實。」

有指宋宛穎有機會做鄭裕玲接班人。（ig@sabrinaxmendes）

宋宛穎與陳曉華好老友。（ig@sabrinaxmendes）