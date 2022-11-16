傳黃嘉雯宋宛穎排舞鬧交　梁凱晴同場但不知情：我自己就未聽過

梁凱晴（Carina）今日（16日）孖住崔建邦一同擔任《歡樂滿東華2022》的高爾夫球慈善賽司儀，她坦言自己已接觸高爾夫球約兩年時間，不過因今次要做司儀的緣故無法參加比賽而感到可惜：「不過如果要比賽嘅話我都應付唔到！」

梁凱晴今日與崔建邦一同擔任主持，出席藝人包括曾志偉、陳百祥、應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍及最上鏡小姐梁超怡、友誼小姐邢慧敏、謝嘉怡、鄧梓峰及張頴康等。（葉志明 攝）

身為中國舞高手的她笑稱，在眾多運動之中最愛跳舞，又透露最近正學跳拉丁舞。被問到會否想挑戰跳K-POP舞蹈，梁凱晴坦言無任歡迎：「都好興BLACKPINK嗰啲，成日都會睇，真係要拍一個cover真係未必有時間，但係如果有人想同我一齊跳嘅話就太好啦，可以一齊拍片！」

梁凱晴表示自己平時都有做開運動，一個星期做兩日gym。（葉志明 攝）

早前有報道指2019年港姐冠軍黃嘉雯及屆港姐冠軍宋宛穎疑因上位機會而不和，早前兩人更於台慶進行排舞期間發生爭吵，與宋宛穎同屆的梁凱晴坦言，對兩人的不和說並不知情，與她們排舞亦未見兩人表現尷尬：「我都唔係太清楚佢哋有爭吵，我自己就未聽過，都冇話特別見到尷尬。可能因為我自己冇留意啦，因為太多人一齊玩大家都好開心。」她表示因工作不和其實很常見，如果未有機會，自己都要努力增值自己，又認為每個人都各有所長，各自的工作機會都會因與本人是否適合而獲委派：「可能今日係呢個人有機會，聽日就係下個人有機會呢？」