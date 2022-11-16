李思雅想英格蘭贏世界盃 撐C朗離開曼聯：真係有少少嘥咗！

李思雅穿起一身高爾夫球裝扮，十足專業高爾夫球手。（葉志明攝）

李思雅（Cindy）今日（16日）出席《歡樂滿東華2022》的高爾夫球慈善賽，曬得一身小麥膚色的她作為一名網球好手，拿起高爾夫球棍都難她不倒，打得有板有眼似足專業球手。

她笑稱，自己已打高爾夫球約十多年，而當初之所以接觸這個運動是因為劉丹向她表示揮動高爾夫球杆的動作與打網球的反拍動作很相似：「佢話『你試下加入我哋嘅藝人高爾夫協會啦，我哋好多藝人都一齊打㗎！』，跟住就打咗十幾年。」她笑言網球還是高爾夫球，在TVB都有很多波友，特別點名大讚三哥苗僑偉：「我都有同佢打過（高爾夫球），佢打得好好，係一個好穩定嘅球手！」

李思雅看好阿根廷、荷蘭、英格蘭和葡萄牙贏世界盃。（葉志明攝）

世界盃將於下周日（20日）揭幕，作為曾擔任運動賽事旁述的李思雅表示，非常佩服一班專業足球評述員：「講波要好快，場上面咁多個球員，要即刻講到邊個係邊個、佢嘅背景，如果你好似讀書咁讀，就太慢啦跟唔切！例鍾仔（鍾志光）嗰啲真係好熟足球，已經喺晒個腦度，所以足球真係要做開先得，即係嗰啲『講波佬』，佢哋會講得好啲！」

曾志偉、陳百祥、應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍及最上鏡小姐梁超怡、友誼小姐邢慧敏、謝嘉怡、李思雅、鄧梓峰及張頴康等今日（16日）出席《歡樂滿東華2022》的高爾夫球慈善賽。（葉志明 攝）

她坦言雖然自己對足球沒有太深認識，但都一定會支持，尤其支持阿根廷、荷蘭、英格蘭和葡萄牙：「對英格蘭有情意結，其實真係好想英格蘭可以踢番好啲，因為我哋香港人成日都睇英超，會熟悉啲英格蘭嘅球員！」被問到會比較支持美斯的阿根廷還是C朗拿度的葡萄牙，她毫不猶豫表示「我揀C朗」，又表示非常關注他近日與所屬球會曼聯反面一事：「我諗C朗嚟緊都會轉會㗎喇！我唔知佢嚟緊會唔會話選擇去邊一個球會，但我梗係希望佢可以去一個可以發揮得好啲嘅球會，佢又可以幫球會贏到啦，因為呢幾年曼聯好似真係差少少！（係囉，有C朗都好似冇乜幫助？）係，真係有少少嘥咗！」