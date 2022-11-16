泳兒密實現身有驚喜　原來內藏透視裝：除咗就唔見得人住！

泳兒（Vincy）今日（16日）現身《Marie Claire瑪利嘉兒》32周年派對，為了迎合派對的「華麗復古」主題，她揀選了一件黑色長漆皮褸，雖然望落密實，但原來內裏是一件透視裝上衣：「唔會（除）啦！入面係seethrough（透視）比較蝦人着，除咗就⋯⋯唔見得人住！」

泳兒今日以密實打扮現身派對，不過望真啲原來內有乾坤。（梁碧玲 攝）

《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》早前公布第一輪投票名單，成為女歌手15強的泳兒笑言，這是她出道以來第一次：「如果我冇記錯應該係第一次入15強，都已經好開心㗎喇！」她坦言現時能夠創造自己的音樂，而且能夠被大家認同感到很高興。

提到「泳兒」兩個字，大家會馬上記得的代表作除了近年的《溝渠暢泳》，當然亦少不了當年唱到街知巷聞的出道歌《感應》，她笑稱現時的泳兒比較喜歡帶神秘感的indie風音樂，所以覺得《溝渠暢泳》更代表到自己，不過每次出活動或商演時《感應》都總是更受歡迎：「又冇話唔想唱嘅，但《感應》係一首好需要用好狀態去唱嘅歌，所以要做更多嘅準備工作，早一日要早啲瞓，要一把好順暢嘅聲音去唱！」

泳兒坦言未有結婚計劃。（梁碧玲 攝）

早前泳兒透露將與男友到日本旅行，感情穩定的二人有沒有結婚的計劃？「未諗呢樣嘢啊，暫時嚟講對我嚟講有少少遙遠，但唔排除我都係可以接受即興嘢嘅人，所以都答唔到住，哈哈！」