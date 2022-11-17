林敏驄落場踢波勁開心周圍拉人拍片　拉住馬國明叫Bosco唔好亂噏

藝人林敏驄最近憑劇集《下流上車族》飾演車志明（車總）成功成為視帝大熱，圈中甚多好友的他不場朋友都為他送上祝福，早前林敏驄更與曾志偉輸賭收視，輸者更要「裸跑」找數。曾志偉的《獎門人》收視比《下流上車族》低，林敏驄一直叫曾志偉裸跑找數，昨日（16日）林敏驄與波友譚詠麟、馬國明、張兆輝、吳家樂等人踢波時亦拍片叫曾志偉找數。

林敏驄最近憑《下流上車族》飾演車志明（車總）成功成為視帝大熱 (fb@林敏驄)

林敏驄到球場首先見到譚詠麟，立即走向譚詠麟問：「老細，講句吉利嘅說話。」譚詠麟即刻回應：「發財立品，人紅要謙，識唔識阿？」林敏驄隨即把話題拉回裸跑找數上：「你老友153唔找數喎，連輸幾鑊喎！佢仲要話我已經創新高㗎啦！」林敏驄又問譚詠麟：「我請教吓校長，贏到開巷嘅時候應該點樣做？」譚詠麟只是不停叫林敏驄要謙虛一點。

林敏驄到球場首先見到譚詠麟 (fb@林敏驄)

林敏驄十分開心，更周圍找人拍片，吳家樂見到林敏驄時，跟他打個招呼：「車總你好」，可想而之這個角色深得民心，更成為林敏驄競爭視帝的契機。林敏驄見到馬國明後，立即走上前叫馬國明：「視帝，視帝！你勸吓Bosco (黃宗澤) 唔好亂噏嘢阿！」但馬國明表示沒有看Bosco之前說什麼，其實是Bosco早前接受訪問時被問到有沒有信心憑《法證先鋒V》奪視帝？Bosco指自己很難與林敏驄競爭，所以才會有林敏驄與馬國明的這番對話，其實林敏驄今次接拍《下流上車族》車總一角，的確帶起不少的熱話，自然成為了視帝的大熱門。