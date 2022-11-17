謝嘉怡關注基層探訪劏房戶　對惡劣環境感震驚：真的超出想像

2020年香港小姐冠軍謝嘉怡（Lisa）一直很關注港人住屋問題，早前就曾經拍片指香港樓價高，概嘆很多人「都在苦苦堅持努力付房租」。日前，Lisa就聯同NGO社工探訪劏房戶，並將探訪過程分享到小紅書。她表示是次探訪百感交集，直言香港一間劏房的月租，在英國已經租到有四間房的屋。



Lisa就聯同NGO社工探訪劏房戶，並將探訪過程分享到小紅書。（影片截圖）

Lisa感概寫着：「一間屋子被切割成三個小房子分租給三戶人、沒有電梯、廚房和廁所共用空間，沒有書桌、小孩只能在床上寫作業、和爸媽共用臥室上下鋪，月租卻將近6000元，相當於把自己三分之二的工資用在了房租上，更沒辦法拿出額外的錢給小孩補習功課。而我幾個月前回到英國，把自己的房子租出去也是差不多價錢，而我的那間房最多有四間臥室。住在劏房的人都在等待他們的公屋，很多人需要排隊近6年才可以有一間屬於自己的『天堂公屋』…這次探訪劏房的經歷讓我非常震撼，不禁開始思考當一個人沒有選擇的時候究竟可以怎樣生活？或許劏房對於一些弱勢群體已經是『最好的選擇』。」

她見到一對夫婦以及兒子住在約200呎的狹窄空間，驚訝之餘亦難掩傷感。（影片截圖）

片中，Lisa探訪居住在六樓、一家三口的劏房戶，要先行六層樓梯已經令她氣喘直言：「好辛苦。」她見到一對夫婦以及兒子住在約200呎的狹窄空間、廚房跟廁所相連，加上昂貴的租金，驚訝之餘亦難掩傷感：「你以為它比英國租金便宜？我在英國租出了兩個差不多租金的房子，一間有4間睡房，一間有2間，而且是一個房子，並非一個單位。」她續指業主把單位分租出去，賺取最多的利益無奈說：「但我想這才是真實的香港，真的超出想像。」

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