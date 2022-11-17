東張西望｜牛頭角一女士有特別癖好　夜深人靜用麵包餵呢樣生物？

今日（17日）的《東張西望》講到有關牛頭角一商場附近有一名女士在街上餵食蟑螂，令附近的地方都有大量的蟑螂滋生，衛生環境變差。

《東張西望》講到有關牛頭角一商場附近有一名女士在街上餵食蟑螂（節目截圖)

《東張西望》接到報料者Martin指牛頭角一商場晚間時分會有一名女士在街上徘徊，手上拿著麵包，用手撕碎食物，而且警覺性極高。Martin說：「佢隨身揹住個環保袋，佢就會係佢環保袋拎啲疑似係麵包碎，一啲細細粒白色嘅野出黎灑係地，再灑落草叢，跟住啲蟑螂就會出爬黎食。」Martin指自己曾經試過留意該女士的進一步行動，但該女士好像知道Martin是跟蹤她，所以沒有即場餵食蟑螂，更躲到對面馬路的發泡膠箱，企圖遮擋自己。

報料者Martin指牛頭角一商場晚間時分會有一名女士在街上徘徊（節目截圖)

《東張西望》連日追蹤該女士餵食蟑螂的情況，約10時左右就見該女士出現，在袋中拿出食物逐一撕碎然後走到草叢中放下，一見到有人經過便立即回到台上裝作沒事發生，以為神不知鬼不覺。之後該女士再趁無人留意就繼續把麵包撕碎一次又一次的灑在草叢上，猶如「灑聖水」般，該女士一離開《東張西望》魏柏豪就上前查看到底該女士灑了什麼在草叢，原來該女士灑了一堆麵包及綠豆在草叢。

約10時左右就見該女士出現，在袋中拿出食物逐一撕碎然後走到草叢中放下（節目截圖)

該女士除了在草叢餵食蟑螂外，還在一後巷餵食蟑螂，在後巷兩旁繼續灑麵包，一見到有人走過就繼續裝路過，之後再折返後巷繼續餵食。因為後巷其實有店舖及大廈後門，影響到該地方的衛生。

該女士除了在草叢餵食蟑螂外，還在一後巷餵食蟑螂（節目截圖)

《東張西望》主持上前訪問該女士，打算從她口中得知餵食蟑螂的原因，但該女士不作回應，只是答了一句：「我執野架咋，阿哥。」然後急步上了一架的士離開。原來該女士是在附近一間餐廳做清潔的工作，但放工後就會圍繞牛頭角一帶餵食蟑螂。