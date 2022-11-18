AK江𤒹生疑拉傷發脾氣暴走籃球賽？　網傳無聲片Anson Lo被罵嚇親

男團MIRROR成員江𤒹生（AK）一直都給予人率直及暴躁的感覺，發生什麼事情都很直接的表達意見，但是也會有人不滿他這樣的性格，覺得什麼人都不留情面，甚至連經理人花姐亦會照樣反駁。

MIRROR賽後接受訪問，受傷的姜濤未有現身。（胡凱欣攝）

有報道指AK於上星期的籃球賽期間，疑似向工作人員及隊友Anson Lo發脾氣並不肯讓坐，指AK疑似爆SEED說：「唔好嘈我！」但報道亦有指爆料者片段沒有聲音，現場情況就只有當時人才知道。網上亦有其他片段流出，片段中見AK坐在位上不停按摩大腿內側，因為AK在打籃球的過程中拉傷，所以坐在該位置上，亦有指其實大會一早已經安排好大家的坐位，Anson Lo想回到該坐位而AK因為受傷拒絕調位，才會有這樣的誤會出現。

AK坐在位上不停按摩大腿內側，因為AK在打籃球的過程中拉傷 (資料圖片)

Anson Lo打完籃球後回到坐位看見被AK佔據就蹲在Edan前面，其實Anson Lo及Edan見到AK受傷亦有加以關心，但AK未知是否因為拉傷的關係，所以心情麻麻，面上零笑容。AK過程中亦有把手袖脫下來掉在地上，工作人員代為帶走後，ERROR成員肥仔亦有上前關心，工作人員再上前與他說了幾句後，AK突然爆SEED口型疑似說：「唔好嘈我！」在他面前正在在喝水的Anson Lo亦嚇一嚇，立即走到其他位置上坐，而旁邊的Edan亦呆一呆，當時正喝水的Anson Lo沒有與任何人說話，所以AK鬧的人直指是蹲下與他溝通的工作人員。

當時正喝水的Anson Lo沒有與任何人說話，所以AK鬧的人直指是蹲下與他溝通的工作人員。 (網上圖片)

在完成第一場比賽之後AK已經回到後台休息，直到完場都沒有再回到籃球場上，之後完成比賽後接受傳媒訪問時，AK進來時亦一拐一拐的，行得特別慢，有機會是拉傷的地方還未能即時復原。有指上AK在籃球賽前一晚才通宵拍攝電視劇《打天下2》，連休息的時間也沒有，在不夠精神的情況下拉傷後所以就突然發脾氣爆SEED。但有網民認為不論什麼原因也好，作為公眾人物的他都不應該這樣的場合發脾氣罵工作人員還是隊友，勸他還是要收斂一下脾氣。