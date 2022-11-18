江𤒹生AK疑於籃球賽發脾氣　Anson Lo代解釋：完全唔係嗰回事

由毛舜筠、謝君豪、呂爵安（Edan）主演嘅電影《過時。過節》今晚在太古城中心（18日）舉行首映禮。逾千「爵屎」及「神徒」一早到場霸靚位，場面十分墟冚。譚善言近日因拍劇而受傷，需要使用柺杖，但她接受訪問時透露斷韌帶，但並不算太嚴重。

譚善言斷韌帶需要使用柺杖。

Anson Lo早前在《神之拉闊》音樂會後胃抽筋，引得不少神徒擔心，他接受訪問時表示已經無大礙，又對自己未有到後台接受訪問而再次道歉。「醫生叫我要衡行飲食。可能我第一次出嚟開騷太緊張，驚食錯咗又驚食太多嘢，turn out唔係好好嘅選擇，下次唔會，今日都有食嘢。」提到今次音樂會換上新的舞蹈員班底，他表示舞蹈員要重新學習他的舞步其實不容易。「以往合作開嘅dancers ，希望大家ready後，我都可以同佢哋任何一個舞台表演，呢個係我最想見到嘅嘢。」對於Dancers 發表嘅不滿評論，Edan表示始終經歷過，所以明白大家會有情緒。「可能見到一啲字眼會特別敏感，我的確可以講好啲，我表達係舞台結構上無諗過會跌嘢，可能我講得唔好，希望大家經歷完呢件事，以後再一齊表演。」

Anson Lo同Edan不停跟現場粉絲打招呼。（葉志明攝）

另外，對於有指江𤒹生（AK）於903籃球賽上發脾氣一事，Edan指AK是因為受傷，而Anson Lo就話：「其他不實報道我不作回應，因為完全唔係嗰回事。個場好多位，我見位就坐，你都知我鍾意癡住呂爵安同佢傾計，見位咪坐，成件事好 causal 。」Edan 表示AK近日因拍劇關係而受累及受傷，但他現今應該已沒大礙。

而提到賽後在後台訪問時眼濕濕，Anson Lo表示自己都嘗試忍住。「我相信唔止係我，每一位經歷過呢件事嘅人都一定會有情緒。其實自己一個都有情緒，唔止喺你哋面前，每次情緒到都係釋放不安、擔心，近排多咗同屋企人傾自己感受。」