玩遊戲贏叱咤飛難過登天　有網民投訴姜糖有「特別技巧」買飛

香港樂壇年度盛事《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》於每年的元旦舉行，現場觀眾可即場投票選出「我最喜愛的歌曲」大獎，所以粉絲們都會不惜一切獲取入場券，親身支持偶像之餘，亦希望透過神聖一票送偶像上頒獎台。而贊助商「Katch優惠平台」近日就舉行「Katch叱咤巡遊車」， 同歌迷玩儲字遊戲以贏取頒獎禮門票，不過玩法就令樂迷怨聲載道，更惹來不公之嫌，有網民貼出對話截圖聲稱部份「姜糖」可直接課金購買入場券。



「Katch優惠平台」近日就舉行「Katch叱咤巡遊車」， 同歌迷玩儲字遊戲以贏取頒獎禮門票。（IG圖片）

要贏取叱咤飛，就要到「Katch叱咤巡遊車」抽字塊玩儲字遊戲，儲齊7個字塊：「K」、「A」、「T」、「C」、「H」、 「 20」、「 23 」，或抽到「中」字，便可獲得「2023年全年換票證」一張，憑全年換票證就有機會換到叱咤頒獎禮門票。要兌換遊戲機會首先要付費成為Katch Plus會員，於網上商店單筆交易每滿1000會籍Katch point（以$100兌換），就可獲得一次遊戲機會。官網仲話，「於推廣期内累積使用滿15,000會籍Katch Point (價值$1500)，可額外獲贈一隻『百搭』字塊。每個帳戶最多只能擁有兩隻『百搭』字塊！」

要成為會員先要付費$300，再以$100購買1000Katch point，亦即是一次的遊戲機會。（網上截圖）

你以為消費後就能成功參與遊戲？錯！事關想玩遊戲都並非易事，會員要到巡遊車出沒的地方排隊攞籌，由於籌號有限，不少網民反映「直頭要排通宵。」換句話說，要換到叱咤飛不但要錢，還要運氣和時間。假如你排隊攞到籌，又擁有「抽7次都冇重複」的運氣，加埋$300的入會費，合共$1000就可換到入場券一張。當然，如果你擁有異於常人的運氣，一抽就抽中「中」字，這樣$400就可以入場了。

單看遊戲玩法，已令人覺得贏取叱咤飛難過登天 。但近日就有網民在「造星評議會-全民造星討論區」Facebook群組，發文表示有「姜糖」可直接課金購買頒獎禮入場門票，該網民寫着：「你哋咁玩，其他人點夠你哋玩呀？我哋通排都拎唔到籌去買飛玩遊戲，你哋就直接『特別技巧』買飛，唔使排隊唔使玩遊戲，前日都睇住Katch嘅陳小姐（糖姐）擘大眼講大話…啲糖拎住5隻字KATCH就去買兩張百搭卡，直接買飛，玩哂啦。有興趣直接課金就DM，我哋就成班傻婆咁，黐線！Katch果然係賤，隻手遮天，903唔好再繼續俾佢sponsor….你玩埋我嗰份喇」。

有網民在「造星評議會-全民造星討論區」Facebook群組，發文表示有「姜糖」可直接課金購買頒獎禮入場門票。（網上截圖）

該網民再貼出多張TG群組的對話截圖，群組管理員表明「我哋有特別技巧，所以。。。明嘅就明」、「有興趣直接科（課）金換飛嘅，DM我哋！」，「要快。。。Katch小量飛。。。我哋想盡搶。Group入面8，9成都已經有飛。」帖文一出隨即惹來網民熱烈討論，直指如果事件屬實，將影響叱咤賽果的公信力：「仲以為現場投票好公平，咁多年都信錯咗，真係好shocked。」《香港01》就事件聯絡商台公關部，問到如事件屬實，會否擔心影響叱咤頒獎禮的公信力，但截稿前未有回覆。