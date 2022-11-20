TVB台慶 | 汪明荃贏38.8萬終極大獎惹爭議　網民質疑造馬：好明顯

TVB《萬千星輝賀台慶2022》昨晚（19日）圓滿結束，最後的「台慶終極大獎」環節由最後抽到車匙的「阿姐」汪明荃奪得，贏取價值28.8萬比亞迪電動車及港幣10萬元的現金獎，然而賽果卻引起網民極大迴響，質疑有造馬之嫌。

汪明荃昨晚奪得「台慶終極大獎」。

事關當時公開終極大獎是一架電動車之後，由汪明荃抽出有份參與抽車的藝員，除了黃嘉雯及丁子朗之外，最後一個抽到的名字就是她本人。三人後來依次序抽車匙，在場多名主持當時已經不斷叫喊指「邊個敢拎走阿姐架車？」，之後逐人用匙卡開車門，竟然由最後一個抽匙的阿姐成功開到車門，錢嘉樂當時更笑指：「梗係阿姐㗎啦，點會唔係阿姐㗎啫？」

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不過，不少網民回想過程其實非常之雞手鴨腳，皆因不少人都明顯看得出阿姐的匙卡其實無法開車門，直至擾攘了一段時間才能成功開門，望落相當兒戲，質疑有人遙控開鎖，造馬將大獎送給阿姐：「邊有可能阿姐嗰張卡嘟完都唔係即係開要等一陣，擺到明之後有人開返部車！」、「根本冇嘟到張卡」、「六張卡拍落去都冇反應，阿姐再拍多幾嘢先開到，搞笑囉！」、「擺明係造畀佢，氹下佢咋」、「造馬造得好明顯」。亦有網民持相反意見：「佢要車自己買咪得，呢啲運氣黎」、「阿姐邊稀罕架車呀，佢要嚟做咩呀」。