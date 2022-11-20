43歲廖碧兒碩士畢業感激Mr. G 孖「翻版碧咸」進餐疑有新戀情？

現年43歲的廖碧兒 (Bernice) 是2001年國際華裔小姐冠軍，近年甚少拍劇，但生活依然充實，擁有法國酒莊及自家葡萄酒品牌，又做網絡直播推銷產品，keep住人氣。

廖碧兒更好學不倦，早年重返校園完成工商管理學碩士課程，近日終於正式畢業，並回到加拿大卑詩大學（University of British Columbia）出席畢業典禮。今日（20日）廖碧兒在社交平台上載多張畢業靚相，見她穿上畢業袍、拋起四方帽，展現燦爛笑容，感覺好青春，完全看不出真實年齡。她還收到一大束鮮花和畢業熊公仔，父母亦有前來見證女兒的這個重要時刻。

廖碧兒拋起四方帽，勁有少女感覺。（ig@berniceliuofficial）

學海無涯，廖碧兒終於碩士畢業。（ig@berniceliuofficial）

廖碧兒留言表示好開心終於完成這個漫長的旅程，當中面對過不少挑戰，但感激身邊一直支持自己的人，還特別感激Mr. G。

她以英文寫道：

這是一段相當長的旅程……但我做到了！ 🎓

你知道你是誰……

支持我的人，挑戰我的人……

如果沒有愛情、生活和偶然事件的平衡，我就不會成為今天的我。

我知道還有很多東西要學習、生活和體驗，但我很感激Mr. G賜予我的一切。每件事都有一個原因，我盡量不再質疑人生中遇到的困難，而是充分欣賞已經發生、正在發生和將要發生的一切。🙏🏻

等不及要一起繼續這段旅程了……

不少網民都以為廖碧兒是要公開新戀情，但其實「G」是代表「God」上帝的意思。廖碧兒的感情生活一向備受關注，入行初期曾與劉愷威拍拖，後傳因李澤楷表弟林忠豪介入，致與陳豪結束6年情，年前與身家億萬富二代盧啟賢的緋聞亦無疾而終。

不過，廖碧兒異性緣旺，日前開Live身邊便出現一位有型男士，她透露自己剛考完試，並與百位同學一齊聚餐。在法國巴黎食晚餐，廖碧兒還特別介紹坐在她身邊的型男，靚仔樣十足「翻版碧咸」，有不少網民追問是否「french boyfriend」？廖碧兒否認，表示自己仍然是單身，在場人士似乎不知廖碧兒是香港藝人，對此感到十分好奇。

廖碧兒嘅同學仔似足碧咸，被網民讚靚仔。（ig@berniceliuofficial）

考試完，同過百同學聚餐輕鬆一下。（ig@berniceliuofficial）