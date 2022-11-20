Super Junior香港演唱會尾場曬廣東話　東海被除衫跑入後台

韓國男團Super Junior今天（20日）在香港亞洲博覽館舉行演唱會《SUPER JUNIOR WORLD TOUR-SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》尾場，並以《Burn The Floor》和《Mr.Simple》等人氣歌打開序幕，現場氣氛熱鬧。

韓國男團Super Junior今天（20日）在香港亞洲博覽館舉行演唱會 (陳順禎 攝)

Super Junior疫情後事隔四年再訪港，8位成員都表示非常掛住香港的粉絲，並用廣東話「大家好」打招呼。厲旭道可惜今晚就要回韓國，但幸好與大家一起就好像旅行一樣。始源則比足面出盡學會的廣東話及普通話講到：「我很傷心，因為今天是最後一天了，希望你們喜歡今天的演出⋯」心情很好的圭賢更下跪用廣東話說：「你係我哋嘅心肝寶貝！」哄得現場粉絲非常開心。不過利特就笑言粉絲明天又要上班上學，希望大家今晚將壓力全部釋放出來。

Super Junior疫情後事隔四年再訪港 (陳順禎 攝)

昨晚首場中始源就預告過可能今場會除衫，有口齒的他今晚終於大方曬出一身肌肉，向久未見面的香港粉絲大派福利。除了始源外，東海也被成員脫去上衣，嚇得他馬上跑到後台更慘被利特嘲「一係除就除，着就着」。雖然成員不斷示指東海要除衫但他堅持拒絕，賣關子要在影片中再公開身材。

始源都有曬肌但之後已快速扣好外套。 (陳穎妍 攝)

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