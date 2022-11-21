獎門人丨劉穎鏇被陳山聰揹起變高炒角度 黃紫恩bra top濕身搶鏡

TVB經典搞笑節目《開心無敵獎門人》，昨晚請來「超能使者」隊的陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、張國強、林子善及楊卓娜，對戰「Poker」隊的Eric Kwok（郭偉亮）、方力申、JW（王灝兒）、劉浩龍、陳欣茵及黃紫恩。

「深水埗 Open 姐」劉穎鏇被封「最強 Body」，雖然只穿黑色露腰貼身衫，配搭牛仔褸，但仍遮不住驕人身材。玩「估嘢食」時被陳山聰揹起，變成高炒角度影住劉穎鏇，美好身材盡現。「鬼妹仔」的她更大放笑彈，聽到吃完乳酪的山聰形容所吃食物是「西式早餐經常吃到的食物」時，竟然回答是鹹魚，令人摸不着頭腦！

而另一位搶鏡小花就要數黃紫恩，她玩「彈遮遮」環節特別換上淺紫色瑜伽服，bra top配瑜伽褲大玩濕身誘惑，現激凸玲瓏身材。

劉穎鏇估唔估得啱呢？

黃紫恩濕身搶鏡。（電視截圖）

「辣辣壽桃邊個食」環節亦相當爆笑，小方玩「口不對心」時因為秒輸，即時瘀爆趴地遮醜，並自辯是因新冠肺炎後遺症「腦霧」所致；子善之後上場玩時，雖然口響響自稱沒有腦霧，但一開口竟然嗌六（遊戲數字只有一至五），錯到離晒大譜，可謂自打嘴巴。最後兩位「秒輸男」上演最「渣」決戰，自信十足的小方賽前豪言：「輸咗嗰隊每人食兩個（壽桃）！」結果子善再獻新猷—口裏嗌一，但手卻出拳頭，正式成為「渣中之最」！子善被罰吃完辣辣壽桃後，更大耍功夫止辣，相當騎呢。

「開心無敵大電視」今次搞搞新意思，大家只能做動作唔畀出聲，玩得之人小方大晒倒立及瞓地扮屍體，山聰則錫錫劉佩玥面珠扮親熱，眾人玩得相當投入，就連向來跑開步的山聰都玩到氣喘。至於玩「開心無敵口噏噏」時，Eric Kwok和山聰分別將「Poker」和「老母炒蟹」講到令人想入非非，山聰更忍不住笑問：「講唔講得架？」

小方晒倒立又扮屍體。