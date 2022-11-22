汪小菲怒奔台北對決大S！航班資訊外流　網民溫提記得帶走張床墊

汪小菲21日在微博狂發文手撕大S一家，也放話今天要來台北，而如今他來台的班機資訊曝光，將會在傍晚抵達台北。不上網友忍不住諷嘲：「回去記得把床墊一起帶回去。」



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據「三立新聞網」報導，汪小菲赴台班機資訊已被證實，他將從北京搭乘下午1：55的長榮航空班機赴台，預計在傍晚5：15分抵達桃園機場，將會走寰宇商務通關。

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