世界盃2022｜美斯9歲對老婆一見鐘情　曾公開指妻兒比足球重要

卡塔爾世界盃正式開鑼前，兩大球王美斯（Lionel Messi）及C朗（Cristiano Ronaldo）在開幕前夕為品牌拍攝世紀廣告照，成為全球球迷的熱話。來到世界盃今日（22日）的分組賽，將會上演阿根廷對沙特阿拉伯，相信最後一屆參戰世界盃的美斯將會成為焦點。

美斯與C朗的世紀廣告合照，令全球球迷轟動。（IG/@leomessi）

美斯除了憑出色球技及為人謙虛被封為球王，私生活亦非常檢點，負面新聞幾乎零，更是公認的球壇好爸爸好丈夫，而美斯與太太Antonela Roccuzzo的愛情故事亦非常動人。美斯曾在紀錄片《Messi》中詳談與太太的相識經過，他透露9歲時在親友聚會遇上Antonela時，便一見鐘情，更決定非她不娶。

美斯一直都被外界封為寵妻球王。（IG/@leomessi）

美斯與太太Antonela。（IG/@leomessi）

美斯指自己因性格害羞而沒有即時向Antonela表白，而是借到Antonella家玩耍，兩人互相陪伴、一起成長。不過到美斯13歲時，因加入巴塞隆拿青年隊而舉家移民，但Antonela卻要留在阿根廷讀書，便被迫分隔兩地。這段時間兩人一直都有書信來往，雖然各自都有戀情，但一直維持著友達以上戀人未滿的關係。

美斯曾透露9歲在親友聚會上對太太Antonela一見鐘情。（IG/antonelaroccuzzo）

兩人多年來都非常恩愛。（IG/antonelaroccuzzo）

後來，在Antonela17歲時因好友遇交通意外離世而陷入人生低潮，美斯立即趕回阿根廷陪伴對方，自此兩人便開展地下情。2010年世界盃後， Antonela跟隨美斯搬到西班牙生活，並於2017年結婚，現時共有三名孩子Thiago、Mateo和 Ciro。Antonela專注照顧家庭及三個兒子，並於西班牙開了鞋店。

有指美斯性格害羞，對Antonela一見鐘情時都不敢表白。（IG/antonelaroccuzzo）

兩人於2017年結婚，並育有三個兒子。（IG/antonelaroccuzzo）

美斯放假就會將時間留給家人。（IG/antonelaroccuzzo）

美斯曾透露太太Antonela一點也不喜歡足球，更認為足球非常沉悶，搞笑說：「她（Antonela）厭倦足球，當我回到家告訴她我在比賽中入了兩球或大演帽子戲法，她都不敢興趣。」另外，美斯一直都很滿意婚姻生活，並於2019年寫了公開情信給妻兒，表示：「雖然輸掉比賽會令我沮喪，但比起家人，這些不算甚麼。很多事比足球更重要，我的目標不再拿更多獎杯，而是與你們一起變老。」

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