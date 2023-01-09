萬千星輝2022｜失獎戴耀明上年發現身體有異樣：以為自己生cancer

戴耀明入行32年，演過無數角色，卻都是不起眼的角色，不過今年在劇集《青春不要臉》有驚喜的演出，一改以往演爛仔的形象，即有新成績，首次入圍「最佳男配角」，終於吐氣揚眉的他，開心得合不攏嘴，只可惜最終仍失落獎項，雖然無緣奪獎，但戴耀明將會在今年成功收獲幸福，因為他上年宣布與圈外女友Anna拉埋天窗。



出道多年的戴耀明演過無數角色，由古裝、時裝及民初劇，好人奸人都演過的他，卻始終未比觀眾熟悉，甚至有次在蘭桂坊遭醉酒男子辱罵「死茄哩啡」，令他自尊心受損，忍不住流下男兒淚。不過，入行23的戴耀明，終於吐氣揚眉首次提名「最佳男配角」，滅甩「茄喱啡」呢個稱號。所以當他睇到提名有自己個名時，即開心到癲咗，不過就坦言無信心可以拎獎：「邊夠膽諗呀大佬，我正係諗1月8號好似飲個種開心啊，着新衫品啊個啲心情，影相啊，最主要係想打卡囉。」

終於吐氣揚眉首次提名「最佳男配角」。（戴耀明ig）

除了事業終於有起色外，戴耀明上年突然宣布與圈外女友Anna拉埋天窗。其實戴耀明入行多年，感情方面一向低調，唯一公開過的就是暗戀佘詩曼，更態度認真話想娶對方入門。豈料一次誤會，改寫了他的想法，戴耀明早前手臂腫痛兩星期，一直未有好轉，到醫院檢查卻被醫生告知：「一係良性，一係惡性。」他一度誤以為患骨癌，認定自己時日無多，在他迷惘之際，竟重新致電前女友Anna，他說：「大家傾到好灰，仲交低叫佢幫我睇吓阿媽。」當時Anna無微不至陪伴他在側，安慰他！幸好報告一出，只是普通腫傷，並不是患癌。經過此事後，戴耀明更珍惜眼前人，決定與前女友復合，二人一拍即合的性格更讓戴耀明決定非她不娶。

戴耀明又謂：「今年人生好似拍戲，有種坐過山車嘅感覺，今年年頭隻手凸咗粒嘢出嚟，以為自己生cancer死硬，竟然又冇嘢。」不過無呢件烏龍事，戴耀明可能都未能收穫幸福，他透露今年年頭計劃與女友旅行結婚，二人目前仍是分居生活，所以少機會吵架：「通常佢發牢騷嘅時候，我就側側膊唔多覺，同隻狗玩，分散佢注意力。如果語氣重啲，狗狗會走埋嚟吠我哋，意思即係叫我哋唔好嘈，要和平啲。」不過由於女友十分長氣，於是改咗anna個名叫做「噜蘇娜」，十分好笑。

戴耀明未婚妻。（電視截圖）

不過戴耀明同女友年紀都唔細，所以生b計劃上有些卻步：「呢個仲去15 16，因為我計過條數，就算今晚即刻生，20年後我七十歲佢都未大學畢業，70歲唔知有冇咁好精神繼續工作。」繼而萌生領養的想法，媽媽亦非常開明，不介意他領養小朋友：「佢話主要我哋老咗嘅時候起碼都有人照顧返我哋啦！」