法證先鋒V｜新一代劇霸丁子朗演冷面戀屍天才大挑戰　三小花登場

無綫55周年台慶劇《法證先鋒 V》由黃宗澤、蔡思貝、洪永城以及王敏奕等主演。昨晚播出的一集有丁子朗（丁丁）登場，飾演醫學院學生傅劍成的他，自發調查護老院看護黃茵（曾慧雲飾）及何麗（蘇麗明飾）涉推長者出天台吹風事件，並以巧妙方式協助重案組破案，以免同類虐老事件再次發生。相關虐老個案即引起網民共鳴，不少網民大感唏噓：「出面係咪好多老人院都係咁？2個姑娘打理20個老人家生活咁癲？」、「其實院舍人手不足問題一直都有」、「唉，老人家真係好慘」、「唔明啲冇愛心嘅人點解要去做照顧長者/幼童嘅工作，做得唔開心仲要虐待佢哋」。

丁子朗的角色已登場。

今年初在《萬千星輝頒獎典禮2021》上奪得「飛躍進步男藝員」的丁丁，獲獎後繼續來勢洶洶，先後參演了《青春不要臉》、《金宵大廈2》、《美麗戰場》、《下流上車族》及《法證先鋒V》共五套劇集，《青春》及《美麗》中的熱血及渣男角色更成功令觀眾留下深刻印象，有網民笑指丁丁是「新一代劇霸」。演開陽光男孩的丁丁，在《法證V》再度突破自己飾演自閉陰沉天才男，對製造標本有濃厚興趣。為配合角色，丁丁拍攝時需接觸真實松鼠標本，在其中一條官方花絮片中，對著松鼠標本的丁丁未正式開機前全程表現驚青兼瘋狂喊驚，又不敢直視標本。不過正式埋位後，丁丁即專業地對著松鼠標本認真演戲。問到拍攝感受，丁丁笑指要應付真標本真的很可怕：「我本身真係好驚，但又要做到好鍾意咁，真係好大挑戰！因為縫嗰吓係縫落個標本度，所以真係要克服恐懼。」

丁丁又謂《法證V》角色與其真實性格很大差異：「個角色係一個好冷靜同寡言嘅人，同埋有戀屍癖，同我之前嘅角色好唔似，可以話係入行以嚟最喜歡角色之一。」丁丁為了演好角色，事前做了不少功課：「因為同我本人都爭好遠，我要好努力去搣甩某啲習慣，譬如講嘢要唔好望人，同埋睇咗好多參考。」談到今年先後有五部劇集出街，丁丁坦言很開心：「因為拍嘅戲全部都係我好鍾意嘅，真係覺得自己非常幸運。我最開心係五個角色都唔一樣，可以呈現到五種唔同嘅人畀觀眾睇，我覺得呢個會係做演員最大嘅喜悅同埋係成就解鎖。」

丁丁捲入護老院虐老案。

明天將有兩大新個案「紙盒藏屍案」及「水泥藏屍案」同時展開，除了有好戲之人張國強及楊玉梅演出外，還有兩大「後起小花」：包括在單元中一人分飾兩角的陳曉華，以及近日憑無敵童顏人氣勁升的羅毓儀客串演出。之前憑《鐵探》一個交足戲眼神成功彈出的15歲演員江芷銦，在劇中亦有不少發揮機會。