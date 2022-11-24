西洋棋盤中「升變皇后」　李毓芬強勢登陸國際時雜誌封面

台灣女星李毓芬（Tia Lee, Lee Yu Fen ）的《再見公主》跨媒體計劃在網上陸續推出，聲量巨大，至截稿前系列的總點擊量已近7千萬次。與此同時，系列亦進入後半部份，劇情急轉直下，第四集講述化成西洋棋的女主角在棋盤上避開一次又一次的攻擊，最終到達棋盤的另一邊。除動畫系列傳來捷報外，繼較早前榮登《Vogue》這本國際時尚雜誌的封面，​Tia今日首度登上《Rollacoaster》國際時尚雜誌封面，成為國際潮流雜誌封面新寵兒。 Tia穿著Burberry標誌性的格仔服裝，一身牛仔服飾的她重新演繹復古經典款式，優雅又帶點型格，盡顯時尚感。

登上時尚雜誌封面 展現女王氣勢

動畫女主角化身女王，現實中的Tia也在各大時尚雜誌中展現女王氣勢。在最新的香港版《Vogue》公開的Digital Cover及兩張特寫照中，Tia以一身成熟和知性的穿搭展現個人魅力。照片公開後，網民紛紛好評，均認為這就是新時代女性的理想形象。

化身國際象棋兵卒 在規則中尋求出路

《再見公主》動畫系列的第4集「升變」緊接第3集故事，講述女主角在大火後墜落到一個巨型棋盤，而自己則成了當中的一隻士兵（Pawn）。女主角舉目一望，發現一隻巨型的手正操控其他棋子向自己攻來。絕望之際，女主角猶如《后翼棄兵》的棋手般看通了棋路變化，並按適當步法避開其他棋子的攻擊，最終到達棋盤對岸。

按照國際象棋規則，到達棋盤底部的「士兵」可以選擇升級成各種上級棋子（Pawn Promotion）。動畫的中女主角依從普遍的象棋策略升變成「王后」。這一選擇，亦令她身邊的棋子變成城堡和馬車，一個王子出現在她身邊。乍看之下，故事似乎已經大團圓結局，到底之後還會有甚麼發展？我們只能等待最後兩集。

《再見公主》在網上陸續推出後聲量巨大。（官方提供）

隱藏的公主故事 帶出深厚喻意

一如先前的報導所言，《再見公主》每集均會借用一個膾灸人口的公主故事。但這集卻似乎未如前幾集般，有著玻璃鞋、織布機那樣有我們熟知的符號。原來升變的意象出自《愛麗絲夢遊仙境》的續作《愛麗絲鏡中奇遇》。「仙境」因為多次動畫化和電影化而廣為人知，但內含更豐富意象的續作卻是鮮有人提及，這次可以說是這本文學經典首次獲影視化。

「我們一生中都經歷過一個階段，視世界為猶如棋盤般對立鬥爭的場所。外界的批判和抹黑是攻擊，而解決之道就是升級為棋盤上最強的棋子。」動畫團隊曾這樣解釋本集的創作意念。回看本集動畫，腦海中不停出現各種報紙和媒體的報導，當中盡是對Tia的批評和負面新聞。面對批評和抹黑從來都是每個藝人的必修課。在娛樂圈中，很多公司和藝人會選擇以強勝弱，又或試圖順著當中的遊戲規則，去戰勝每場棋局。但觀乎本系列動畫的發展，也許她們認為這種棋賽對立的模式本身已是錯？答案只有在結局中才會分曉。

《再見公主》系列大受歡迎。（李毓芬微博圖片）

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