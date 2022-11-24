關嘉敏去韓國旅行無啖好食仲瘦咗　驚返嚟著唔落件台慶晚裝

藝人關嘉敏（Carman）雖然近期忙於拍攝資訊節目及愛回家，但亦抽出空檔期參與家族旅行活動，今次一行二十人一家大細出發到韓國濟州島旅行。平時忙於工作嘅Carman好難每次家族聚會都出席到，今次家族旅行大大拉近同6歲姪女嘅關係，因為姪女由一出世開始一被Carman抱就喊，令Carman 非常無奈，經過今次旅行之後同姪女關係突飛猛進好到難捨難離，結束旅行大家要分開走嘅時候姪女唔捨得Carman走而大喊，令到Carman 哭笑不得，原來小朋友個反差可以咁大。

關嘉敏同屋企人去韓國濟州島旅行。

Carman被問到去韓國係咪放肆大吃大喝肥咗返嚟？Carman居然話：「唔係呀！我係瘦咗返嚟，因為唔敢食咁多怕返到嚟香港着唔落出席TVB台慶嘅晚裝，我每次同啲美食合照完之後都係食2啖就收手，之後就睇住屋企人食，自己就唯有飲多幾啖水就算。每晚就喺酒店做運動，其實自己響健身房做運動都幾悶，好在有開live，好多粉絲同我傾偈同埋打氣，所以唔覺唔覺就做咗兩個鐘頭運動，超標完成每日嘅運動量，所以瘦左。」

Carman去完韓國仲瘦左，因為怕著唔落條裙

至於又被問到喺韓國有冇異地情緣？Carman: 「好可惜無異地情緣發生，但係就充滿長輩緣，喺韓國有餐廳侍應及有馬來西亞旅客認得我，之後有好多叔叔嬸嬸走埋嚟同我傾偈影相，仲叫我好好加油，我真係估唔到我馬來西亞個Fans年齡層咁廣，我會繼續努力報答佢哋嘅支持！」

Carman話係韓國遇唔到異地情緣

Carman今年萬千星輝頒獎典禮首次被提名飛躍進步女藝員會唔會好緊張？Carman：「一收到消息被提名真係好開心好激動，到心情平伏後就同自己講有提名證明努力係無白費，唔好比有壓力，但另一邊又諗如果攞到獎就好，真係好精神分裂 哈哈。而公司上上下下仲有身邊所有親友都主動幫我拉票，唔使2小時就收大量信息話已經投左票比我，得到大家咁支持我真係好感動，無論結果係點都好我都會繼續努力，繼續做我鍾意嘅演藝工作。」