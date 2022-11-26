TVB台慶｜內地播出版李佳芯離奇被打格　紅地氈直播被Cut轉宣傳片

為慶祝無綫（TVB）55周年台慶的節目《傳承·狂歡55：萬千星輝賀台慶》在上周六（19日）圓滿結束，全台逾300位藝員傾力演出，一眾藝人更盛裝打扮行紅地氈，TVB官方微博亦有開Live直擊現場盛況，但到李佳芯（Ali）與陳展鵬出場時卻突然中斷直播，並插播劇集宣傳片，令一班內地粉絲錯過兩人同框的畫面！



李佳芯（Ali）與陳展鵬一起行紅地氈。（資料圖片）

Ali當晚身穿紫色露背晚裝出席盛會，一身造型十分搶鏡，而陳展鵬就以黑白色西裝上陣，兩人一起行紅地氈，但TVB官方微博及埋堆堆APP直播的版本就Cut了這段，而是轉播劇集宣傳片，不少觀看直播的網民都大感奇怪，紛紛留言問出了什麼問題，但沒想到原來「李佳芯」竟然成為敏感詞，有網民嘗試打出「李佳芯」，但屏幕上就顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」，直至Ali同陳展鵬行完之後才恢復紅地氈直播的畫面。

有網民嘗試打出「李佳芯」，但屏幕上就顯示「你發表的內容不符合法規，無法發送」。（微博圖片）

而當節目進行到《香港小姐再競選》總決賽時，擔任評審之一的Ali被安排坐在第一排，而袁偉豪及朱晨麗就坐在Ali的左右側，但在內地播出的版本中，Ali竟然「被」消失。畫面所見，坐在朱晨麗同袁偉豪之間的Ali面部被打格，只露出手部。

坐在朱晨麗同袁偉豪之間的Ali面部被打格。（影片截圖）

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近年內地官方嚴格禁止劣跡藝人上網、上電視，因此製作單位都會緊急處理，處理方法包括將相關影片下架刪除，或將鏡頭重新剪輯，又或在時間來不及的情況下，直接將某些畫面打格。去年因嫖娼被捕的李雲迪，在節目《披荊斬棘的哥哥》中的畫面就全部被打格，而因代孕棄養風波而遭到全面封殺的鄭爽，在劇集中的畫面亦被打格，不過想不到連Ali出席台慶都會被打格處理，不少網民對於Ali離奇「被」消失引發無限聯想，猜測與她之前涉及的言論風波有關。