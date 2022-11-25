姜濤Anson Lo下年無劇拍　Stanley零劇在身：無嘢撈，呢排好慘!

ViuTV今日（25日）舉行節目發布會，率先預告來年精彩節目及劇集。MIRROR成員邱士縉（Stanley）今年有三劇在身（《iSWIM》、《野人老師》、《季前賽》），但在發布會上，卻未見來年有任何作品，而姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）亦一命運，至於江熚生（AK）分別於《打天下2》及《冰上花火》演出，成鏡仔之冠。

MIRROR出動。

MIRROR接受訪問時，AK解釋係因為時間調動，所以才令他有兩劇在身。「但其實係錯覺，我哋視帝都仲係邱生（Stanley )，我呢啲仲喺邊徘徊。」眾人笑指ViuTV將變成YauTV，又指Stanley成了公司的吉祥物。對於將與Lokman 及AK拍劇《冰上花火》，Ian訪問時再三表示與Lokman 合作十分開心，二人在《造星》時同組，所以有一定火花，而與AK合作感覺，Ian就只係話「好」，足見二人感情十分要好，問到會否擔心因AK太長氣而引致職業性失聰，Ian 表示：「Fans好似話會送耳塞，所以唔擔心，多謝關心。」

Jer在本月20日生日當天，宣布推出個人品牌，訪問時被兄弟詐型，因為他未有送大家禮物。（陳順禎攝）

Edan 與Anson Lo自《大叔的愛》後，未有機會於劇集再合作，Edan 表示：「又唔一定要我哋兩個嘅，如果有都好開心，睇睇有無啱嘅劇本，等公司安排。」Anson Lo表示：「好多未來發生嘅嘢，大家未睇到啫，大家一齊齊等下。」至於被兄弟封為「視帝」嘅Stanley 就笑言：「無嘢撈，呢排好慘。而家努力學下戲先。」

AK 與Lokman 預告將到加拿大為《造星5》選拔參賽者。（陳順禎攝）

另外，MIRROR成員姜濤、Ian 、Edan 與Anson Lo成功殺入叱咤我最喜愛五強，Edan 叫大家勿用「夾擊」形容五強另一位對手張敬軒，又指入到五強已經好開心。「咁多人支持，會盡力做好每一個作品。」Ian 表示十分榮幸可與軒公在同一名單上。「投每一位心儀歌手都係推動大家做好崗位，做更好作品畀大家聽。」Anson Lo表示知悉粉絲動員親朋好好友投票，所以只能說「辛苦晒大家，如果大家投到鍾意嘅歌手係最好嘅樂壇景象。」AK最後更提議大家可以試投不喜歡的歌手，殺對方一個措手不及。

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Stanley 被兄弟封為「視帝」，但他在來年卻暫未有任何作品。（陳順禎攝）