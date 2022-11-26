徐忠信出殯丨林家楝錢嘉樂送別大師兄最後一程　細雨紛飛下道別

資深武打演員及武術指導「大師兄」徐忠信，於本月2日離世，終年70歲。其家人昨日 ＊（25/11） 為他舉行喪禮，於大圍寶福紀念館設靈，採用佛教儀式，讓親友作最後悼念，並於今日上午進行大殮出殯，靈柩奉移往富山火葬場進行火化禮。徐忠信生前在圈中廣交好友，他的扶靈名單包括江富強、劉允、張雷、錢嘉樂、程小東、林家棟、錢小豪以及蔣榮法。今日天陰陰，時而細雨紛飛，大師兄生前的一眾親朋好友都在不捨和哀傷中送他最後一程。

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林家楝與錢嘉樂一起接受訪問談及大帥兄，家楝表示自己從無綫藝員訓練班畢業後已跟大帥兄合作：「我自己印象最深就係拍《碧血劍》，由15集搞到要35集，當時大帥兄日日都好苦惱話『邊有搞咁多架，打咁多架』，咁我嗰時又唔識，成日都要請教佢。佢好好，知道我哋唔懂得動作就教我哋偷雞，點做靚啲動作，又教我哋要請吓人飲酒食煙。」家楝和嘉樂都指大師兄是「鱷魚頭老襯底」，家楝說：「佢講嘢好惡，其實心底好善良。」嘉樂即表示：「佢惡你先好，即你教緊你嘢。」兩人又指大師兄對香港影視界貢獻良多。

林家楝與錢嘉樂一起接受訪問。(陳順禎攝)

徐忠信於70年代開始主力在香港無線電視劇集和電影中，擔任武術指導工作，由於樣貌具霸氣，多演大賊、黑社會頭目及武林高手角色，無綫本月2號晚上發消息確認徐忠信離世。徐忠信生前是無綫藝人，武師行內人稱為「大師兄」，於1984年入職無綫擔任動作特技指導,除在眾多劇集中擔任武指工作外，亦曾粉墨登場，在多套劇集中參與演出，80年代作品包括：《射鵰英雄傳》、《成吉思汗》、《鄭成功》、《難民營風暴》、《他來自江湖》，90年代有：《武林幸運星》、《0記實錄II》、《新上海灘》、《乾隆大帝》等，近年作品包括：《雷霆掃毒》、《法網狙擊》、《巨輪》、《使徒行者2》、《溏心風暴3》及邵氏兄弟劇集《飛虎之雷霆極戰》等，演技出衆，令觀衆印象難忘。 在電影界，大師兄曾參演數以十計電影，演技突出，角色鮮明，是個不折不扣的好戲之人。

作為一位演藝界資深演員及武指，大師兄樂於提攜及栽培後輩，深得台前幕後同僚的敬重，大師兄幕前演出最後作品為劇集《輕．功》。