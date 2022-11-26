法證先鋒V丨張國強演滄桑低下層飊演技　網民讚：至少要提名男配

無綫55周年台慶劇《法證先鋒 V》昨晚播出一集可說是張國強（KK）及楊玉梅演技大鬥法。劇情講述武志佳（張國強飾）與方穎兒（楊玉梅飾）原來是兩兄妹，當年穎兒偷渡來港時誤殺蛇頭林發，為了保護妹妹，志佳（關曜儁飾年青版）當年以水泥埋屍。豈料穎兒最後竟走上騙財歪路、對女兒靜恩（江芷銦飾）亦沒盡好母親責任，更將志佳埋沒良心換來的50萬一夜輸光。忍無可忍的志佳決定與穎兒同歸於盡，其間與重案組發生激烈對峙。

KK年頭憑《鐵拳英雄》中的黑幫反派角色彭堅成功彈出，今次在《法證V》再送驚喜，飾演因冤獄與世隔絕多年，出獄後想重新出發但又力不從心的滄桑低下層，與以往「有錢」Image大相逕庭，並要應付大量內心戲。至於飾演妹妹穎兒的楊玉梅，去年年尾憑《異搜店》成功彈出，演技一再備受肯定。擅長演繹人性黑暗面的玉梅，是次飾演「諗埋一邊」的悲情窮媽媽，連場落淚爆Seed場口與KK一樣贏盡好評。對於兩人的精湛演出，網民留言大讚：「KK好好戲！」、「一哭二鬧三自盡，玉梅充分演繹」、「今集好癲，班老戲骨好戲到。」

自覺當年為了「掩護」妹妹愧對已故女友晶晶（羅毓儀飾）的志佳，事隔多年再因妹妹被逼放棄為晶晶翻案念頭，角色情緒複雜，KK亦將當中的絕望及悲憤演繹得恰到好處，KK受訪時坦言單是角色造型已很大挑戰：「佢哋想我憔悴啲、要有啲老態、唔可以太精神，呢啲都考起我。尤其頭髮，每次都要用人手油白色同油灰色，咁啲白髮先上到色，淨係頭髮初初都要花成個鐘或以上搞。個妝又要噴好多老人斑，但去到後期熟手咗，頭髮連妝一個鐘頭多啲就搞掂。」

+ 1

KK指最後一場拿刀脅持楊玉梅的戲份，拍了一整天亦喊足一整天：「呢套劇每場喊戲都需要唔同嘅表達，都幾考功夫。我自己最鍾意係Ending，由脅持到同人對話再到幻想番個女主角（晶晶）出嚟，幾乎由朝到晚都係喊戲，甚至乎畀對手嘅反應戲，為咗做足啲我都係真喊嘅。呢場戲我好滿意，都好大滿足感。」據知為增真實感，脅持戲用的是真刀，雖然劇組已事先為真刀包膠紙確保安全，但由於脅持過程激烈，拍攝過程險象環生，楊玉梅更因而玉頸受損，KK續說：「因為我要講一大堆對白，又要喊又要好激動，拍咗一日後搞到玉梅條頸有啲損損地同埋瘀咗，真係辛苦晒佢。」玉梅姐則感激KK拍攝時全程錫住她：「KK佢好小心，好擔心會整到我，雖然拍完都係好多條痕，但成件事真係幾難忘。因為嗰幾場戲把刀好近我哋個頭，又成日要影我哋大頭，所以係唔可以用假刀。」玉梅姐又笑指很開心能與KK再度合作擦出火花：「可以同咁有心嘅演員做對手真係非常非常好。」

談到是次角色，楊玉梅坦言很大挑戰：「我角色好慘好苦，基本上場場都喊到豬頭咁，最慘係每場戲喊完個頭好痛，眼又會腫，但可能下一場戲又唔使喊喎，為咗連戲又要令自己唔好腫得咁緊要。」她續指難以抽離角色：「由開工到收工都要好傷感，有時放工都會唔開心，唔想同人接觸，好在呢個係一個短嘅故事，如果長劇咁慘就慘喇！」在角色造型上，玉梅姐亦花了不少心思：「今次個角色我冇化妝，因為個角色好窮，我覺得應該要『烏Wear』啲先似呃人錢。」