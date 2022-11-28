53歲鄭嘉穎再做爸爸　陳凱琳肚凸凸宣布佗第三胎：家庭將變得更大

53歲鄭嘉穎和31歲陳凱琳（Grace）2018年在峇里拉埋天窗，婚後誕下大仔鄭承悅（Rafael）和細仔鄭承亮（Yannick），今日再有喜訊，在社交平台分享影片，宣布陳凱琳懷有第三胎，四年抱三可喜可賀。

陳凱琳已明顯見肚。（IG@ghlchan）

深情一吻。（IG@ghlchan）

53歲鄭嘉穎再做爸爸，摸住老婆個肚，好溫馨。（IG@ghlchan）

二人發文寫著：「 The Most Precious Gift in the World 💝Life may be unpredictable,But it is undoubtedly full of beautiful blessings 🙏🏻Which is why we are excited to share our joy and happiness with everyone today: Our family is about to grow even bigger! 🥰❤️Thank you in advance to all the well wishers and we can’t wait to meet the baby!🤰🏻☺️

（世界上最珍貴的禮物💝人生或許無法預料，但無疑是充滿了美好的祝福🙏🏻這就是為什麼我們今天很高興與大家分享我們的喜悅和幸福：我們的家庭即將變得更大！ ❤️提前感謝所有的祝福者，我們已經迫不及待地想見到寶寶了！）」。

鄭嘉穎和陳凱琳未有提及今胎BB性別，但片中見陳凱琳穿上貼身裙，明顯見肚，估計已懷孕3個月。嘉穎深情望住太太，二人情深一吻後，摸住陳凱琳個肚，既溫馨又浪漫。

今年7月陳凱琳同姊妹開泳衣派對，仲係好瘦。（IG@ghlchan）

二人結婚四年依然恩愛，經常放閃。 (ig@kevincheng_official)

Grace父母應咳都會好開心。（IG@ghlchan）

屋企將再添新成員，愈來愈熱鬧。（IG@ghlchan）