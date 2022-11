53歲鄭嘉穎再做爸爸　陳凱琳肚凸凸宣布佗第三胎：家庭將變得更大

53歲鄭嘉穎和31歲陳凱琳(Grace)2018年在峇里拉埋天窗,婚後誕下大仔鄭承悅(Rafael)和細仔鄭承亮(Yannick),今日再有喜訊,在社交平台分享影片,宣布陳凱琳懷有第三胎,四年抱三可喜可賀。

陳凱琳已明顯見肚。(IG@ghlchan)

深情一吻。(IG@ghlchan)

53歲鄭嘉穎再做爸爸,摸住老婆個肚,好溫馨。(IG@ghlchan)

二人發文寫著:「 The Most Precious Gift in the World 💝Life may be unpredictable,But it is undoubtedly full of beautiful blessings 🙏🏻Which is why we are excited to share our joy and happiness with everyone today: Our family is about to grow even bigger! 🥰❤️Thank you in advance to all the well wishers and we can’t wait to meet the baby!🤰🏻☺️

(世界上最珍貴的禮物💝人生或許無法預料,但無疑是充滿了美好的祝福🙏🏻這就是為什麼我們今天很高興與大家分享我們的喜悅和幸福:我們的家庭即將變得更大! ❤️提前感謝所有的祝福者,我們已經迫不及待地想見到寶寶了!)」。

鄭嘉穎和陳凱琳未有提及今胎BB性別,但片中見陳凱琳穿上貼身裙,明顯見肚,估計已懷孕3個月。嘉穎深情望住太太,二人情深一吻後,摸住陳凱琳個肚,既溫馨又浪漫。

今年7月陳凱琳同姊妹開泳衣派對,仲係好瘦。(IG@ghlchan)

二人結婚四年依然恩愛,經常放閃。 (ig@kevincheng_official)

Grace父母應咳都會好開心。(IG@ghlchan)

屋企將再添新成員,愈來愈熱鬧。(IG@ghlchan)