超能使者丨陳山聰胸口劇痛異能失靈 監製爆料死得人多

無綫台慶劇《超能使者》本周進入結局篇，上周劇情講到Q姨（唐詩詠飾）首度爆發「黑化異能」，並施展「暗黑挪移」將大奸角賀逸熹（陳國峰飾）消滅，旋即掀起網民重新「洗牌」再估Final Boss，除了監製Jazz的三大「御用Boss」吳家樂、歐瑞偉及張國強繼續穩守「嫌疑榜」外，有網民根據劇情走向、片頭畫面及官方宣傳照推測出兩大「頭號可疑人物」─唐詩詠及沈震軒！

有人認為Q姨二段爆Seed後會走火入魔，亦有人估計威仔（沈震軒飾）擁有「吸附物件」的異能、甚至會逐漸變奸：「係咪有咗超能力後變壞人」、「片頭沈震軒打自己人」。

異能失靈的「超能使者」亦會陷入危機。

不過，Q姨以「治癒奇能」吸收的傷病逐一於身上浮現後，其餘的「超能使者」也陸續出現異能後遺症。今（28日）晨官方於社交網發布另一條全新預告片，當中擁有「刀槍不入」超能力的高勇（陳山聰飾）與Open姐（劉穎鏇Tiffany飾）甜蜜撐枱腳之際，前者忽然胸口劇痛至青筋暴現兼標冷汗，疑似後遺症發作，最後他更痛不欲生碌落地。山聰在IG上載二人激嘴相片，大賣關子：「膠勇同Open會唔會甜蜜到最後？今個星期大結局篇絕不能錯過！」

本來高勇好哋哋同Open姐一齊Sweet爆食住家飯。（預告片截圖）

點知高勇忽然心口痛，疑似後遺症發作，搞到Open姐好擔心。（預告片截圖）

佢哋能唔能夠甜蜜到最後呢？（ig@joelshanchung）

至於先後激發「停頓時間」和「時間倒流」超能力的阿鏈（陳展鵬飾），從官方發放的最新宣傳照中，見他猶如「斷頭式」彎曲身軀站在馬路中央，形態非常怪異。據知，一班「使者」不但產生嚴重的後遺症，眾人的異能亦頻頻失靈，情況令人擔心。終極大戰一觸即發，面對「最強對手」的猛烈攻擊，四面楚歌的「使者」們將如何抵抗呢？

對於展鵬、Tiffany和伍樂怡上周五（25日）於官方YouTube Channel直播時，劇透本周將有「超能使者」死，監製Jazz受訪時笑道：「點只超能使者死，嚟緊幾集直頭死得人多添啦！之後異能仲會有驚人反轉，相信觀眾會睇得好肉緊。」

（右起）展鵬、Tiffany和伍樂怡日前開Live劇透有「超能使者」死。

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賀慶隆將會為愛子逸熹報仇。

05-08 官方於社交網發布的預告片中，神色怪異嘅威仔從暗巷步出，並對男途人「發功

」。（預告片截圖）

09 威仔忽然「獸性大發」，好得人驚呀！（預告片截圖）

10/11 威仔與Q姨嘅「邪惡暴走」畫面快速穿插，究竟二人係咪有重大關聯呢？（預告片截

圖）

12 據悉，威仔與賀慶隆之間有不可告人的秘密。

13 點解威仔會叉住高勇條頸嘅？莫非如網民所推測佢將會「變節」？

18 阿鏈行行吓突然停喺馬路中間，仲成個人「斷頭式」彎曲身軀，好古怪呀。