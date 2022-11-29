伊健演唱會丨錢國偉遺孀睇騷喊到眼腫　陳宛蔚同囡囡講：爸爸好叻

鄭伊健一連九場《HERE & NOW 鄭伊健演唱會2022》已完滿結束，當中最感人一部份，相信是伊健向已故好兄弟錢國偉致敬一幕，舞台上出席一個Wilson牌子的籃球，正正是錢國偉英文名字，伊健受訪時不想多說，但首場演唱會時走近籃球唱《只會因你唱》時，一度哽咽唱不下去，尾場更一直拿著籃球唱歌。

錢國偉為伊健演唱會做足21年。（資料圖片）

錢國偉的遺孀陳宛蔚在第七場帶同4歲囡囡Abby一齊睇騷，她昨日在Facebook上載當晚在台下欣賞的片段，見Abby好興奮，由媽咪和蒙嘉慧姨姨輪流抱起睇伊健叔叔又唱又跳，陳宛蔚留言：「三年後，再帶Abby 去紅館。依位小人仔好欣賞，好興奮！見到佢咁享受，真係Like Father Like Daughter! 每個人也有自己的懷念方式，但是[您]是值得懷念的！每一句歌詞，每一個場景，都令我有很多回憶！舊的總是值得懷念，但未來也很令人期待。」

伊健和錢國偉識於微時，由伊健1998年至2019年的所有演唱會都是由Wilson負責做監制，當年Wilson證實患上胰臟癌仍堅持工作，兄弟之情難以言表。片中見陳宛蔚用紙巾拭眼淚，她接受《香港01》訪問時，直言今次演唱會勾起好多回憶：「我睇rehearsal 一起音樂就喊，好多回憶，因為每次演唱會，我都會陪佢（Wilson）綵排。而對上一次係2019年，嗰時佢已經病緊，做住治療完成個show。我睇騷嗰日都喊咗好耐，喊到眼都腫埋，但我都明，有啲嘢要向前看。」

陳宛蔚喊到眼腫，伊健演唱會令佢勾起好多回憶。（Facebook@Calinda Chan）

蒙嘉慧幫忙湊住Abby，Abby全晚表現興奮。（Facebook@Calinda Chan）

原來囡囡Abby是第一次睇演唱會，曾要求上台與伊健叔叔一齊表演，陳宛蔚說：「見到阿女咁天真無邪，又跳又嗌uncle伊健好好笑，但佢唔知我哋大人諗緊乜嘢，慶幸佢唔知發生咩事，但大人感好奇怪。」見到媽媽喊得如此厲害，Abby亦有關心慰問，「佢知我喊，問咗我幾日點解喺uncle伊健演唱會喊，我就扯開話題，講第二個樣。我一入演唱會就同佢講，『呢個叫concert，個stage好大好靚，我話你daddy以前就做呢啲嘢，做得好叻』，咁佢就點頭，等佢記得同知道佢daddy係一個咩人。喊完我都會堅強，為咗阿女冇理由唔堅強。」

同日睇騷的黎諾懿亦有在社交網上載台下花絮，左右抱住囝囝峰峰和Wilson囡囡Abby睇得好開心，反而坐在身旁的蒙嘉慧一臉神傷，看似眼濕濕。諾懿指囝囝也是第一次睇演唱會，還約定爸爸將來「我彈琴你唱歌」，諾懿笑說：「原來峰峰仲未知爸爸唔識唱歌😂😂。再一次恭喜老友，非常成功的演唱會。」