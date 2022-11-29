繩角︱蘇麗珊被彈全劇最大老鼠屎　女神當年因為一事跌落神壇？

ViuTV原創劇《繩角》今個星期進入結局階段，今晚（29/11）播出的「大師兄」駱振偉（飾袁天就）對戰王智德（Alton，飾井澤魂）更是重頭戲！雖然劇情熱血人人讚，但仍然有不少為人詬病的地方，例如蘇麗珊的尷尬演技。劇中，蘇麗珊飾演明日集團CEO范兆風，明明角色設定是一名奸到出汁的商人，但經常表達不出那份奸的感覺，有觀眾踩她眼神、語氣變化不大：「啲戲廢到出戲」、「全劇最大老鼠屎」，還有人直指沒有她的話，《繩角》會更加好睇，而蘇麗珊日前亦有在社交網站坦言擔心過拖整個作品，至於現在的演繹方法則是導演指示：「無論如何，一定還有很多進步空間，好的意見不好的意見只要是真誠的我都會全部接收的。」

蘇麗珊被批評戲屎。（劇照）

蘇麗珊入行初期獲不少觀眾、網民奉為「文青女神」，首部參演的電影是黃修平執導的《哪一天我們會飛》（2015），而她亦憑角色余鳳芝（年青版）獲得《第52屆金馬獎》「最佳新演員」及《第35屆香港電影金像獎》「最佳新演員」提名，不少人都大讚她演技自然，然後廣告代言和電影邀約接踵而來，可算是為自己的演藝事業開了一個靚頭。不過，自從她與拍《哪》片時戲假情真撻着的游學修分手後，負面新聞便愈來愈多，當中最大的指控絕對是她「另結新歡」，而游學修揚言「被分手」，同時她指「下這個決定時我們都非常沉重」，明顯口供唔夾，亦令網民出言攻擊蘇麗珊。

蘇麗珊與游學修（右）分手後負面新聞不斷。（劇照）

自此蘇麗珊跌落神壇，情緒亦陷入低谷，更試過一度「匿埋喺屋企唔見人」，雖然之後都重新出發積極裝備自己，但人氣已經無法重回出道時的高峰，而演技未有大進步、仍未拍出另一套代表作的她，最近還「踩過界」加盟華納殺入歌壇，今年先後推出《不是男孩》、《年輕的事頭婆》和《愛情只是藝術品》三首單曲，但不少樂迷卻認為她歌藝不精。