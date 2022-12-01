港姐學霸丨黃子桐中大醫學院碩士畢業　唔介意性感：最重要有發揮

「港姐學霸」又多一員，參選2018年港姐12強止步的黃子桐（Rachel），畢業於香港大學犯罪心理學系，去年再進修，昨日她在IG分享戴口方帽的畢業相，透露剛完成中文大學醫學院公共衞生碩士課程。

黃子桐中大醫學院碩士畢業。（IG@rachelw603）

讀完大學犯罪心理學系再進修，真叻女！（IG@rachelw603）

黃子桐指自己在過去一年過著地獄般的生活，一邊拍劇、一邊兼顧全職學業，每日24小時當48小時用，寫著：「作爲文科生越級挑選醫科，我實在高估左自己能力（試過成版notes 醫學terms 查字典查到我頭暈😵‍💫）又試過一邊拍劇一邊zoom上堂，同學&同事都十分震驚🤯，拍緊#破毒強人嘅時候成日通頂，我就係服裝車等埋位期間埋頭苦幹做溫書、做essay，多謝同劇演員嘅鼓勵🥰，更試過exam period中左Covid 係竹篙灣病住考試，仲好可惜缺席了#十八年後的終極告白2 宣傳活動，令我遺憾至今😢。」順利完成學業，林子桐很感恩這年幫過她的人。

盛裝參加台慶。（IG@rachelw603）

黃子桐剛與TVB續約。（IG@rachelw603）

父母一直反對她加入娛樂圈。（IG@rachelw603）

黃子桐接受《香港01》訪問，透露將原本兩年的課程縮短到一年，她說：「我想速戰速決，又冇同公司請假，所以比較辛苦。」黃子桐在非傳統名校讀中學，被老師發現是資優生，成為「香港資優教育學苑」成員；她透露在港大犯罪心理學系畢業後，曾在醫療機構任職，更獲老闆嘗識供她到哈佛大學進修，但她卻熱愛演藝工作，為追夢放棄高薪厚職，落選後參加藝員訓練班出道。

黃子桐說：「當時剛畢業人工大約係依家4倍左右，因為（TVB）收入唔太穩定，雖然去年都爆騷，但唔係成日返工，今年就好啲，多咗outside job，有啲起色。」她直言父母一直反對她加入娛樂圈，「選港姐我都係先斬後奏，父母一直想我去啲醫療機構或政府部門工作。」今年27歲的黃子桐，透露報讀一年的碩士學費要花費約20萬港元，問到會否考慮退出娛樂圈？她說：「原本有一間私人醫療公司請我做管理層，但我剛同公司續約，想畀多兩年時間自己。（覺唔覺嘥咗自己？）又唔會，因為娛樂圈有期限，依家唔做將來未必有機會，反而第時有其他發展，年紀大啲都仲可以嘗試。」

其實黃子桐都有學以至用，曾與陸永主持J2節目《666永: 逝者代言人》，在節目中分析犯罪份子的心理狀況和犯案動機具獨到見解。而她在《十八年後的終極告白2》中飾演林雙雙（Daisy），其中一幕要犧牲色相在野外「車震」，令人印象深刻。問到可介意性感演出？她說：「其實我再進修，都係受朱千雪、麥明詩影響，呢行好易迷失自己，同擔心與世界脫節，讀書可以令自己頭腦清醒啲。我亦都好認同麥明詩講法（讀完書拋又得唔拋又拋），唔想用性感嚟搵食，但我哋有優勢去選擇，唔想被定型做小三角色，雖然嚟緊嗰套《異空感應》我都係做小三，但係有精神病嘅小三，演技會有多啲發揮。」

Louisa麥明詩覺得讀書好重要，「鍾意拋又得唔拋又得」成佳話。(IG：@muddydirtywater)

朱千雪亦一直進修。（IG@trxcychu）

黃子桐入行4年，瞓身拍劇唔介意性感演出，點擊睇更多靚相：