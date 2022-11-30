張敬軒補拍裸跑戲　憂心天氣降溫會凍到縮

張敬軒（軒公）有份主演的電影《超神經械劫案》半個月前經已煞科，豈料近日收到消息需要補拍！今日（30/11）出席公開活動順勢劇透，他笑言有場裸跑戲與魏浚笙（Jeffrey）和白只補拍，由於拍攝場地係一塊幾萬呎田地到，最近天氣又開始轉涼，軒公笑言會凍到縮：「我諗縮少少囉（縮邊到啊？）肌肉嘅密度會縮少少！」並笑言拍個陣，現場的燈光及場務人員，都忍唔住陰陰嘴笑，連軒公都想知佢地笑咩。不過當問到有沒有癡好膠紙防走光？軒公就好豁達咁話：「基本嘅安全措施會做嘅，但係我走咗光都唔係好覺，所以無咩所謂！」認真識講笑。

《超神經械劫案》有場裸跑戲要補拍，軒公表示驚到時會凍到縮啊！（陳順禎攝）

另外，軒公的工人姐姐，最近需要返回家鄉處理家務事，暫時未知歸期，軒公就話：「佢媽媽突然間心臟有事，暫時歸期未定，等老人家穩定咗再講。」少咗姐姐的愛心早餐，軒公就話頭兩日一日三餐，就要食得清淡啲：「食風啊！係囉，要靠經理人助手接濟。」

張敬軒入行多年，一直受粉絲愛戴！近期《叱咤2022》公佈《最喜愛男歌手》五強，軒公再次憑一己之力單挑Mirror，他就對着鏡頭拉票，表示入行20年只拎過一次《最喜愛男歌手》獎項，好希望可以梅開二度，比呢個「樂壇社工」繼續貢獻樂壇，最後不忙拉票，表示「競選政綱」就是用最大的努力做好音樂，服務樂壇！

軒公的工人姐姐，最近需要返回家鄉處理家務事，他的一日三餐變咗食風！（陳順禎攝）