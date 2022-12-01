楊冪生髮液效果驚人額頭重生「胎毛劉海」　網友：到底是什么牌子

內地女星楊冪是一位十足的話題女王，一舉一動都備受矚目，三天兩頭登上微博熱搜，人氣不俗。日前，她以導師身份作客雜誌《GQ》中國版推出的真人騷《紅毯背後》，一條「楊冪的胎毛劉海」的話題登上熱搜，即刻引起討論。



《紅毯背後》是雜誌《GQ》中國版《智族GQ》打造的紅地氈競技類真人騷。（微博@RoccoLiu劉沖）

視頻中，楊冪身穿白色外套，披散著長髮，額頭部分有很多零零碎碎的短髮，似乎是剛剛生出來的新髮，同時還改善了髮際線，看上去年輕不少。

其實在11月初，楊冪曾在雜誌訪問中透露正在使用生髮液，表示會先經歷一段瘋狂脫髮時期，讓原有不健康的頭髮加速脫落，然後再生出健康的新髮。不少網友見到後都想向楊冪問詢品牌：「所以真的不是植发吗？为啥效果这么好」、「到底是什么牌子的洗发水」，不過，由於前國家主席江澤民近日逝世，因此也有很多網友對楊冪的這個熱搜大為反感：「現在這個時間上熱搜就有點不友好了」等。

而推薦楊冪生髮液的朋友，正是《GQ》中國版總編輯劉沖，面對網友的提問，他大方在評論區回應：「就是米諾地爾這個成分的藥就都可以。但是一定要謹遵醫囑哦。」據悉，米諾地爾（Minoxidil）本來是用於控制高血壓，後來偶然發現有一個有趣的副作用，就是扭轉或減慢禿頭過程，因此成為很多生髮液配方，雖然有指不用配方就可購買，但還是詢問醫生更加有保障。

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